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Protesto için inşaatın kule vincine çıktılar

- Fransa'nın Strazburg kentinde engelli çocuklarının eğitim sorununa çare bulamayan iki anne, bir inşaattaki kule vincine çıkarak protesto gösterisi düzenledi

Protesto için inşaatın kule vincine çıktılar

STRAZBURG (AA) - Fransa'da, otistik ve hiperaktif çocuklarına eğitim fırsatı verilmediğini savunan iki anne, Strazburg'daki bir inşaatın kule vincine çıkarak protesto gösterisinde bulundu.

9 yaşındaki engelli çocuklarına okullardaki eğitim sürecinde destek amacıyla yardımcı talebinde bulunan iki annenin, yerel saatle sabah 04.30 civarında kule vincine çıktıkları bildirildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kurulan Yürüyüş Hareketi'ne gönderme yaptıkları "Okula doğru yürüyüş" ve "Sabotaja hayır" yazılı pankartları kule vincine asan annelerin protestolarını yaklaşık 9 saat sürdürdü.

Aşırı rüzgar ve yağmur nedeniyle tehlikeli anların yaşandığı gösteri sırasında annelerle eğitim bakanlığı temsilcisi ve bir arabulucu iletişime geçti.

Dokuz saat süren görüşmelerin sonunda protesto gösterisine son veren anneler, çocuklarının eğitimlerini ve sosyal hayata karışmalarını temin edebilmek için tüm yollara başvurduklarını fakat olumlu bir yanıt alamadıklarını açıkladı.

Annelerin gösterisine destek veren çocuklardan birinin babası Aurelien Quintalet'nin de iki yıl önce aynı şekilde bir kule vincine çıkarak protesto gösterisi yaptığı ortaya çıktı.

Quintalet, yetkililere seslerini duyurmak için başka çözümlerinin olmadığını belirterek, "Oğlumun yardımcısının sözleşmesi sona erdi. Tüm masraflarını biz karşıladık. Şimdi yerine başka biri gönderilmedi. Bunu kabul edemeyiz." dedi.

Fransa'da daha önce de boşandıkları eşlerinde kalan çocuklarını görmelerine izin verilmediği gerekçesiyle çok sayıda baba kule vincine çıkarak protesto gösterisi düzenlemişti.

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FransaEngelli çocuklarInşaatın Kule Vincine çıktılarStrazburg
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