Protokole Suriyelileri oturtup 25 bin kişiye iftar verdiler

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayınca Geçici Barınma Merkezindeki 25 bin sığınmacı için düzenlenen iftarda, protokol bölümüne Suriyeli muhtar ve yetimlerin oturtulması dikkati çekti.

AFAD İl Müdürü Zafer Özcan, Türk Kızılayı Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu Yöneticisi Fatih Kökcan ve yöneticiler, Barınma Merkezinde Suriyelilerin kaldığı konteynerleri gezdi, 25 bin kişiye iftarlık dağıttı. Özcan ve Kökcan, daha sonra sofralarına oturdukları ailelerle sohbet etti.

Konteyner kent meydanında ayrıca bir iftar sofrası kuruldu, burada yaklaşık 500 Suriyeliye iftar verildi.

Sığınmacılardan öğretmen, muhtar ve yetimlerin protokol masasına oturması istendi. Suriyelilerin şaşkınlık yaşaması üzerine AFAD İl Müdürü Özcan, onlara seslenerek, "Bizler bugün size misafir olarak geldik. Bu nedenle protokolü size bıraktık. Orada siz oturmalısınız." dedi.

Bunun üzerine sığınmacılardan bir bölümü protokole ayrılan bölüme geçti, protokol üyeleri de ailelerin arasına oturdu ve orucunu açtı.

- Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek organizasyon

Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli ve Iraklı misafirlerle bu rahmet ve paylaşım ayında nimetleri paylaşmak istediklerini söyledi.

Dağıttıkları iftariyeliklerle 25 bin kişinin oruç açtığını belirten Özcan, bunun belki de Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

- "Kapılarımızı açtık, sofralarımızı da açıyoruz"

Zafer Özcan, 25 bin kişilik yerleşkedeki sığınmacıların konteynerlerinde ziyaret edildiğini belirtti. Özcan, şunları söyledi:

"Ekiplerimizle birlikte sofralara misafir olduk. Ayrıca konteyner kent meydanında devasa bir iftar sofrası kurduk. Bir aile ortamında birlikte orucumuzu açıyoruz. Türk milleti için misafir çok özel ve güzeldir. Biz de Suriyeli misafirlerimize bu mübarek günlerde onları da misafir eden bir kapı olduğunu göstermek istedik. Kapılarımızı açtığımız misafirlerimize bugün sofralarımızı da açıyoruz. Türk Kızılayına da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzellik, Türkiye'nin iki güzide kuruluşunun ortak çalışmasının sonucudur."

Fatih Kökcan da rahmet ayı ramazanda birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğin olduğu bir ayda iftarımızı hep beraber açıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

- "Türkiye'nin büyüklüğünü bir kez daha gördük"

Suriyeli muhtarlar Muhammed Emin İbrahim de davet edildikleri iftar organizasyonunda bir kez daha Türkiye'nin büyüklüğünü gördüklerini vurguladı.

Protokol bölümüne oturtuldukları için mutluluk ve onur duyduklarını belirten İbrahim, "O anda anlatılmaz bir duygu yaşadık. Bu duygu bir kardeşlikten öteydi. Türk toplumu ne kadar alçak gönüllü ne kadar mütevazi olduğunu bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

İsmail El Rec de iftara davet edildikten sonra sofraya icabet ettiklerini, kendilerinden protokole oturmalarının istenmesiyle duygusal anlar yaşadıklarını söyledi.