Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Prusias ad Hypium Arkeopark Projesi tamamlandı

- Antik tiyatro, su kemerleri ve Roma dönemine ait köprü gibi tarihi yapıların yer aldığı Prusias ad Hypium Arkeopark'ı 24 Ağustos'ta açılacak

Prusias ad Hypium Arkeopark Projesi tamamlandı

DÜZCE (AA) - Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde Düzce Belediyesi Avrupa Birliği (AB) ofisi tarafından yürütülen, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından finanse edilen projenin tamamlandığı bildirildi.

Düzce Belediyesiden yapılan yazılı açıklamada, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen bölgede iki yıldır süren çalışmalar sonucunda arkeopark oluşturulduğu belirtildi.

Bölgedeki antik tiyatro ve çevresinde sokak sağlıklaştırması icra edildiği ifade edilen açıklamada, turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla tiyatro çevresinde düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

Seramik atölyesinde bölge halkına da sertifikalı kurslar verildiği aktarılan açıklamada, turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "Prusias ad Hypium Arkeopark"ının açılışının, 24 Ağustos Perşembe günü Konuralp'in 40 Basamaklar mevkisinde yapılacağı kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Arkeopark'Batı Karadeniz'in Efes'iDüzcePrusias Ad Hypium Arkeopark
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5