Prusias ad Hypium Arkeopark Projesi tamamlandı

DÜZCE (AA) - Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde Düzce Belediyesi Avrupa Birliği (AB) ofisi tarafından yürütülen, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından finanse edilen projenin tamamlandığı bildirildi.
Düzce Belediyesiden yapılan yazılı açıklamada, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen bölgede iki yıldır süren çalışmalar sonucunda arkeopark oluşturulduğu belirtildi.
Bölgedeki antik tiyatro ve çevresinde sokak sağlıklaştırması icra edildiği ifade edilen açıklamada, turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla tiyatro çevresinde düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.
Seramik atölyesinde bölge halkına da sertifikalı kurslar verildiği aktarılan açıklamada, turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca "Prusias ad Hypium Arkeopark"ının açılışının, 24 Ağustos Perşembe günü Konuralp'in 40 Basamaklar mevkisinde yapılacağı kaydedildi.