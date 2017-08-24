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Prusias ad Hypium Arkeopark'ı açıldı

- Düzce Belediye Başkanı Keleş: - "Amacımız en kısa zamanda Konuralp'i dünya turizmine açmaktır"

Prusias ad Hypium Arkeopark'ı açıldı

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları ve kemerli geçitleriyle varlığını koruyan Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde kurulan arkeoparkın açılışı gerçekleştirildi.

Konuralp bölgesinde oluşturulan arkeoparkın açılışına Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Başkan Keleş, DÜ Rektörü Çakar ve davetliler, oluşturulan arkeoparktaki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nden çıkarılan eserlerden Konuralp Bey, Osman Gazi ve Osmanlı kadın heykellerinin bulunduğu 2 bin metrekarelik alanda incelemelerde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin tarih olarak önemli bir değer olduğunu söyledi.

Arkeopark çalışmalarının hızlandırılıp bir an önce vatandaşların beğenisine sunulduğunu ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Konuralp'i turizm alanında yapılan çalışmalarla dünya turizmine açmak istiyoruz. Burası tarihi bir hazine. Şu anda uygulamaya koyduğumuz birçok proje var. 'Konuralp Dünya Destinasyonu Oluyor' projesi kapsamında burada Arkeopark yaptık. Amacımız, en kısa zamanda Konuralp'i dünya turizmine açmaktır. Konuralp halkının da bu konuda çok ciddi desteğini görüyoruz. Burada arkeopark oluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Bölgeden çıkan tarihi eserleri korumak için büyük bir müzeye ihtiyaç duyduklarını ifade eden Keleş, tarihi değerler için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi.

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