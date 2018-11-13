Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Bursa Trabzon 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu

PTT Afrin'de şube açmaya hazırlanıyor

- PTT, Suriye'nin kuzeyinde, Zeytin Dalı Harekatıyla terörden arındırılan Afrin'de şube açacak

PTT Afrin'de şube açmaya hazırlanıyor
banner17

AFRİN (AA) – PTT, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde şube açmaya hazırlanıyor.

Afrin merkezinde Esed rejimi döneminde posta merkezi olarak kullanılan bina PTT şubesi olarak hizmete girecek.

PTT Genel Müdürlüğünün tadilatını yaparak kullanıma hazır hale getirdiği şubede posta, banka ve lojistik hizmetleri verilecek.

Yakın zamanda hizmete girmesi beklenen PTT şubesinde hesap açma, fatura ödeme, para yatırma, para çekme, havale ve kargo gönderimi yapılabilecek.

Fırat Kalkanı Harekatının ardından da Azez, Cerablus, Çobanbey, Bab ve Mare bölgelerinde PTT şubeleri açılmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfrinPTT
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1