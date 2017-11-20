PTT AŞ ile Tunus Posta İdaresi arasında iş birliği anlaşması

ANTALYA (AA) - PTT ile Tunus Posta İdaresi arasında e-ticaret iş birliği, PTT Pul Müzesi ile Tunus Posta Müzesi arasında da Kardeş Müze anlaşmaları imzalandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT'nin ortaklaşa düzenlediği "E-Ticaret Konferansı"nın yapıldığı Antalya'daki Maxx Royal Otel'de gerçekleştirilen törende, anlaşmaya PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Tunus Posta İdaresi Başkanı Moez Chakchouk imza koydu.

İmza törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, iki ülkenin dostluğunu geliştirebilmek adına iki gün sürecek konferans sırasında görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Özellikle e-ticaretin çok büyüme gösterdiğini ve geleceğin ticareti olduğunu konferans boyunca ifade edeceklerini dile getiren Arslan, "İki ülke arasında iş birliği yapmak ve e-ticaret gönderilerinin değişimi ile ilgili posta idarelerinin CEO'ları mutabakat zaptı imzaladılar. Sadece posta gönderilerinin karşılıklı olarak değişimi değil, özellikle bakanlıklarımızın alanlarıyla ilgili her türlü iş birliği yapılabilmesi için irademizi ortaya koyduk." diye konuştu.

PTT Pul Müzesi'nin Türkiye'de çok ilgi gören bir müze olduğunun altını çizen Arslan, Tunus'ta kurulacak Posta Müzesi ile ilgili de anlaşma metni imzalandığını belirtti.

- "İş birliğimizi devam ettireceğiz"

Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda iki ülkenin yapacağı iş birliği ve bu tecrübelerin kısa sürede aktarılmasıyla ilgili mevkidaşı ile anlaştıklarını dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Malumunuz bazı tecrübeleri elde etmek kolay değil. Özellikle çok zaman alıyor. Bunun farkındayız ama biz sayın Bakanımızla şöyle anlaştık; iki ülkenin edindiği tecrübeleri birbiriyle paylaşması, aktarmasında zaman kaybetmeden çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Bu tecrübelerin sonuçlarından iki ülke olarak hemen faydalanmak istiyoruz. Sonuçta iki ülkenin halklarının dostluğu herkesin malumu. Ancak cumhurbaşkanları ve başbakanlar seviyesinde ilişkilerini ileriye taşınması yönünde irade var. Biz de o iradeye bağlı olarak iki bakan, iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek adına bundan sonra da iş birliğimizi devam ettireceğiz."

Bakan Arslan, toplantının başında iki ülke bayraklarının birbirine benzemesinden dolayı masaya otururken karışıklık olduğunu dile getirerek, "Biz bu sefer Dünya Kupası'na gitme şansı yakalayamadık maalesef. Ancak Tunus gidiyor. Dost halk olarak Tunus'un başarısını zaten izliyoruz, takip ediyoruz ama orada ay-yıldızın başarısı için orada daha çok takip edip, daha çok dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "İki ülke arasındaki ticaret daha ileriye gitmeli"



Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Enver Maruf ise iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu söyledi.

Her iki ülkenin siyasi iradesinin ilişkilerin artırılması konusunda büyük istekli olduğunun altını çizen Maruf, şöyle devam etti:

"Amacımız bütün çalışmaları diğer sektörlere de yayarak, özellikle alanlarımızla ilgili iş birliğini artırarak buna katkı sunmak... Özellikle ulaştırma ve haberleşme konusunda Türkiye'nin atmış olduğu büyük adımları gördük, dinledik. Bu aslında bizim göğsümüzü kabarttı. Çünkü Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Aynı zamanda biz bu kardeş ülkenin elde ettiği tecrübelerden yararlanmak arzusundayız. Bu çerçevede her iki ülkenin posta kurumları arasındaki iş birliği, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Özellikle e-ticaret önemli. Türkiye ile Tunus arasında uçaklar gerçekten dolu. İnsanlar gidip geliyor ve ticaret yapıyorlar. Aslında artık buna da gerek yok. İki ülkenin posta kurumları var. Zaten biz buna hazırız, bunları yapacağız. İki taraf arasındaki iş birliğini daha da artırma arzusundayız. Ticaret hacminin daha üst seviyelere taşınması için Tunus'la Türkiye arasında bir koridor açma isteğimiz var."

Bakan Maruf, bir Türk şirketinin şu anda Tunus'ta altyapı konusunda işletmeci olarak görev yaptığını dile getirerek, bunun göğüslerini kabarttığını söyledi.

Maruf, "İlerleyen zamanda Türk firmaları gelsinler, Tunus'ta daha fazla yatırım yapsınlar. İki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret iyi düzeyde ve daha da ileriye gitmesi gerekiyor. Şunu da bilin ki aslında beraber çalışalım. Tunus bir Afrika ülkesi ve bir pazardır. Aynı zamanda Tunus Afrika'ya sizin için açılan bir kapıdır. " dedi.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Tunus Milli Takımı'ya ilgili espri yapan Maruf, takımın daha da güçlü olabilmesi için birkaç Türk futbolcu gönderilebileceğini kaydetti.

Yapılan anlaşma gereği Tunus çıkışlı Türkiye varışlı ve Türkiye çıkışlı Tunus varışlı e-ticaret gönderileri yüzde 50 indirimli olarak gerçekleştirilecek.