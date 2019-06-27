Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul Trabzon Bursa
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı
Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
Mega yat Marmaris'te
Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı desteği müjdesi
"Etçi buzağı" desteği
Türk kirazına uluslararası lezzet yıldızı sertifikası
Türk kirazına sertifika
Kadıköy'de yelkenler fora!
Kadıköy'de yelkenler fora!

PTT ile OSTİM Teknik Üniversitesi arasında iş birliği

- PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: "Bundan sonraki dönemde OSTİM'imizle bu ülkeye değer koyacak, her türlü teknolojik iş birliğine açığız" - OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek: "Yerli imkanlarla üretilen PTT Kargomatların, OSTİM'den alınması çok önemli"

PTT ile OSTİM Teknik Üniversitesi arasında iş birliği
banner17

ANKARA (AA) - OSTİM Teknik Üniversitesi (OTÜ) ile Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, OSTİM Konferans Salonu'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi, yerlilik ve millilik konusundaki direktiflerinin bir an önce gerçekleştirebilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bozgeyik, kurulduğu günden bu yana PTT'nin ülkesine hizmet ettiğini dile getirerek, göreve geldiği dönemde kullanılan Kargomat'ların yurt dışından getirildiğini ve çalışmadığını gördüklerinde de söz konusu ürünün OSTİM'de yerli imkanlarla üretilmesini sağladıklarını ifade etti.

PTT'nin sadece posta getirip götüren bir şirket olmadığına dikkati çeken Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin istiklalinde ve istikbalinde yer almış, ülkeye ilk telgrafı, telefonu, teknolojik olarak ne yapılmışsa, onu getiren şirketiz. Bundan sonraki dönemde OSTİM'imizle ülkeye değer koyacak her türlü teknolojik iş birliğine açığız. Protokolümüzün amacı bu. İnsanımızın hayatını kolaylaştıran PTT, OSTİM'deki çalışanların, burada okuyan öğrencilerin, OSTİM Teknik Üniversitemizdeki öğretim görevlisi kardeşlerimizin de hayatlarını kolaylaştıracak."

- "Türkiye'ye yerlilik alanında katkı yapmak istiyoruz"

OTÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek de PTT'nin yerli kaynaklara, akıllara ve stratejilere önem veren bir kurum olduğunu belirterek, "Yerli imkanlarla üretilen PTT Kargomat'ların OSTİM'den alınması ve üst düzey yöneticilerce tercih edilmesi çok önemli." dedi.

Yülek, "Topluma sadece eğitim olarak, birilerine bir şey öğreterek katkıda bulunan değil, topyekun, toplumun içine girmiş, bir şeyler üreten, Türkiye'ye yerlilik alanında katkı yapan bir üniversite olmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Bozgeyik ve Yülek tarafından imzalanan protokol kapsamında, üniversitenin öğrencileri ve çalışanları PTT'nin hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Iş BirliğiKenan BozgeyikOstim Teknik ÜniversitesiOSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat YülekPTT
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5