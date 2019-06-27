PTT ile OSTİM Teknik Üniversitesi arasında iş birliği

ANKARA (AA) - OSTİM Teknik Üniversitesi (OTÜ) ile Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, OSTİM Konferans Salonu'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi, yerlilik ve millilik konusundaki direktiflerinin bir an önce gerçekleştirebilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bozgeyik, kurulduğu günden bu yana PTT'nin ülkesine hizmet ettiğini dile getirerek, göreve geldiği dönemde kullanılan Kargomat'ların yurt dışından getirildiğini ve çalışmadığını gördüklerinde de söz konusu ürünün OSTİM'de yerli imkanlarla üretilmesini sağladıklarını ifade etti.

PTT'nin sadece posta getirip götüren bir şirket olmadığına dikkati çeken Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin istiklalinde ve istikbalinde yer almış, ülkeye ilk telgrafı, telefonu, teknolojik olarak ne yapılmışsa, onu getiren şirketiz. Bundan sonraki dönemde OSTİM'imizle ülkeye değer koyacak her türlü teknolojik iş birliğine açığız. Protokolümüzün amacı bu. İnsanımızın hayatını kolaylaştıran PTT, OSTİM'deki çalışanların, burada okuyan öğrencilerin, OSTİM Teknik Üniversitemizdeki öğretim görevlisi kardeşlerimizin de hayatlarını kolaylaştıracak."

- "Türkiye'ye yerlilik alanında katkı yapmak istiyoruz"

OTÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek de PTT'nin yerli kaynaklara, akıllara ve stratejilere önem veren bir kurum olduğunu belirterek, "Yerli imkanlarla üretilen PTT Kargomat'ların OSTİM'den alınması ve üst düzey yöneticilerce tercih edilmesi çok önemli." dedi.

Yülek, "Topluma sadece eğitim olarak, birilerine bir şey öğreterek katkıda bulunan değil, topyekun, toplumun içine girmiş, bir şeyler üreten, Türkiye'ye yerlilik alanında katkı yapan bir üniversite olmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Bozgeyik ve Yülek tarafından imzalanan protokol kapsamında, üniversitenin öğrencileri ve çalışanları PTT'nin hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanacak.