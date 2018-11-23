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PTT Kargo, Edirne'nin yöresel ürünlerini indirimli taşıyacak

- PTT Edirne Başmüdürü Bülent Uğurtepe: - "Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerimizin il ve ilçelerdeki iş yerlerimize müracaat etmeleri halinde sisteme tanımlanan müşteri numaraları üzerinden kabulleri yapılacaktır"

PTT Kargo, Edirne'nin yöresel ürünlerini indirimli taşıyacak
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EDİRNE (AA) - Edirne PTT Başmüdürlüğü, içerisinde Edirne yöresel ürünleri bulunan gönderileri, yüzde 30 indirimli taşımak üzere kampanya başlattı.

PTT Genel Müdürlüğü'nün yöresel ürünlerin indirimli taşınmasına yönelik kampanyası dahilinde badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, Edirne peyniri, pirinç, meyve sabunu ve yer fıstığı PTT Kargo tarafından yüzde 30 indirimli taşınacak.

Edirne PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PTT Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'deki bazı yöresel ürünlere yönelik kampanya başlatıldığını anımsattı.

Edirne'ye özgü 6 yöresel ürünün bu kampanyaya dahil oluğunu belirten Uğurtepe, şunları kaydetti:

"Yöremize has badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, Edirne peyniri, pirinç, meyve sabunu ve yer fıstığı ürünlerini göndermek isteyen vatandaşlarımıza kargo tarifemiz üzerinden yüzde 30 indirim uygulanacaktır. Yer fıstığı kampanyası 19 Kasım'da başlamış ve 4 ay süreyle devam edecek. Diğer ürünlerimizde ise kampanyamız aynı tarihte başlayarak gelecek yıl 19 Kasım tarihinde sona erecektir. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerimizin il ve ilçelerdeki iş yerlerimize müracaat etmeleri halinde sisteme tanımlanan müşteri numaraları üzerinden kabulleri yapılacaktır."

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