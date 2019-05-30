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"PTT Tüketici Kredisi" hizmete sunuldu

- PTT AŞ, daha önce sadece kurum çalışanlarına ve emeklilerine sağladığı "Tüketici Kredisi" hizmetini, müşterilerine de sunmaya başladı

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ANKARA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), daha önce sadece kurum çalışanları ve emeklilerine sunduğu "Tüketici Kredisi" hizmetini müşterilerine de vermeye başladı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin Aktifbank ile imzaladığı protokol kapsamında, "Tüketici Kredisi" uygulamasının teknik altyapı çalışmalarına geçen yıl sonu itibarıyla başlandığı hatırlatıldı.

Şirket tarafından 2010 yılından bu yana yönetilen "PTT Kredi Platformu" ile anlaşmalı olduğu 5 bankaya kredi aracılık hizmeti verdiği belirtilen açıklamada, ilk olarak PTT personeli ve emekli maaş müşterilerini kapsayan "Tüketici Kredisi" uygulamasının, yapılan çalışmalar sonunda tüm vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.

Teknik çalışma ve test süreçleri 3,5 ayda tamamlanan "Tüketici Kredisi" uygulamasının, pilot bölge seçilen İstanbul'da başladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaygın iş yeri ağıyla hizmet veren PTT AŞ sayesinde, birçok banka şubesinin bulunmadığı yerleşim yerlerinde de tüketici kredisine kolayca ulaşılabilecek. PTT AŞ, 2019 yılı sonuna kadar anlaşma sağlayacağı bankalar üzerinden, yeni kampanyalarla tüm müşterilerine kredi hizmeti sunmaya devam edecek. İhtiyaç sahipleri PTT Tüketici Kredisi'ne, sadece nüfus cüzdanları veya TC kimlik kartlarıyla başvuru yapabilecek. Kredinin ilgili banka tarafından onaylanmasının ardından, kişinin gelir durumunu belgelendirmesiyle kredi işlemi tamamlanmış olacak ve kredi aynı gün verilebilecek. PTT AŞ müşterileri, 60 ay vadeye kadar kredi başvurusu gerçekleştirebilecek."

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Anahtar Kelimeler:
PTT AŞTüketici Kredisi
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