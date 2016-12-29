"PTT yok olmak üzereyken son 10 yılda kar eden bir kurum haline geldi"

ANKARA (AA) - Memur- Sen Konfederasyonuna bağlı Birlik Haber- Sen Genel Başkanı Ömer Budak, "PTT AŞ, yok olmak üzere olan bir kurum iken son 10 yılda rekorları alt üst ederek, ciddi oranda kar eden bir kurum haline gelmiştir. PTT, çalışanlarının bıkmadan, usanmadan, özveriyle gösterdiği çabalarıyla bu seviyeye gelmiştir." dedi.



Budak, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılının değerlendirmesini yaparak, üyelerin sorunlarını dile getirdi. Millet olarak 2016 yılında büyük imtihanlardan geçildiğini hatırlatan Budak, özellikle 15 Temmuz'da uçurumun kenarından dönüldüğünü söyledi.



Sendika olarak, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimini haber alır almaz, TRT'ye ilk gidenlerden olduklarını dile getiren Budak, ülkenin kurtulmasında Birlik Haber-Sen olarak güçleri boyutunda mücadele ettiklerini belirtti.



Budak, 2016 yılında üyelerinin yaşadığı sorunlara değinerek, 2015 yılı 3. dönem toplu sözleşmesinde mutabakata varılan maddelerin yürürlüğe konulmamasını eleştirdi.



Sözleşmede yer alan, özellikle PTT çalışanlarını ilgilendiren sorunların çözülemediğini belirten Budak, iş yükündeki artış dolayısıyla kurumda personel ihtiyacının had safhada olduğuna, sözleşmeli personelin yıllık izinlerini kullanmalarında sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Budak, yıllık izinlerin devrinin bir sonraki yıla ertelenmeyerek, yandığını hatırlatarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan bu konunun çözüme kavuşturulmasını istedi. Budak, PTT'deki dağıtıcıların 55 yaşında zorunlu emekliliğe ayrıldığını, 65 yaşında emekli olan memurlarla aradaki 10 yıllık yıpranma hakkının da verilmediğini savundu.



Sözleşmeli personelin gelir vergisinin hesaplanmasında adaletsizlik yaşandığını ve personelin yılı yüzde 27 zararla kapattığını savunan Budak, bunun da giderilmesini talep etti.



Bazı illerde PTT dağıtıcılarının servislerinin kaldırıldığına da dikkati çeken Budak, "PTT AŞ yok olmak üzere olan bir kurum iken son 10 yılda rekorları alt üst ederek, ciddi oranda kar eden bir kurum haline gelmiştir. PTT çalışanlarının bıkmadan, usanmadan, özveriyle gösterdiği çabalarıyla bu seviyeye gelmiştir." diye konuştu.



Budak, kurumdaki personel sayısının yetersizliğine işaret ederek, "PTT'ye çok hızlı bir şekilde, vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması adına personel alımı yapılması gerekmektedir. Bu konu bizim için hayati önem taşımaktadır." dedi.



Mazlumun ve mağdurun her zaman yanında olduklarını vurgulayan Budak, Memur-Sen Konfederasyonu öncülüğünde oluşturulan bin 500 tırlık yardımın Halep'e gönderildiğini bildirdi.