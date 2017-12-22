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Putin, ABD’nin güvenlik stratejisini "agresif" olarak nitelendirdi

- Rusya Devlet Başkanı Putin: - "ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisini diplomatik bir dille saldırgan, askeri bir dille ise agresif olarak nitelendiriyoruz ve bu yeni stratejiyi göz önünde bulunduracağız” - "Başta Ortadoğu ve Kuzey Kore olmak üzere tüm dünyadaki güç dengelerinde yaşanan değişiklikler yakından takip edilmelidir"

Putin, ABD’nin güvenlik stratejisini

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin saldırgan ve agresif olduğunu belirterek, “Bu yeni stratejiyi göz önünde bulunduracağız. Ortadoğu dahil olmak üzere tüm dünyadaki güç dengelerinde yaşanan değişiklikler yakından takip edilmelidir.” dedi.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı (INF) ihlal etmekle suçladı.

ABD tarafından füze savunma sistemlerini test etmek için kullanılan hedef füzelerin, orta ve kısa menzilli balistik füzelerle aynı yapıda olduğunu savunan Putin, “Bu füzelerin ABD tarafından kullanılıyor olması, INF anlaşması kapsamında yasaklanan teknolojilerin ABD tarafından kullanıldığına işaret ediyor.” diye konuştu.

ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, “Bu belgeyi diplomatik bir dille saldırgan, askeri bir dille ise agresif olarak nitelendiriyoruz ve bu yeni stratejiyi göz önünde bulunduracağız.” ifadelerini kullandı.

Putin, NATO’yu da Avrupa’daki askeri yapılanmasını hızlı bir şekilde arttırmakla suçlayarak, şunları kaydetti:

“Başta Ortadoğu ve Kuzey Kore olmak üzere tüm dünyadaki güç dengelerinde yaşanan değişiklikler yakından takip edilmelidir. Elbette ABD ve NATO’nun son dönemde Avrupa’da giderek arttırdığı askeri varlığını da unutmamak gerekiyor. Bu konular, Rusya Savunma Bakanlığının önceliklerinden birisi olacak.”

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin yeni ulusal güvenlik stratejisini içeren 55 sayfalık belge kısa süre önce yayımlanmıştı. Belgede, özellikle Rusya ve Çin'in stratejilerinin ABD'nin çıkarlarıyla çeliştiğine dikkat çekilmişti.

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