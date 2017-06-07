"Putin, Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor"

ATİNA (AA) - Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi.

Biden, Atina'da düzenlenen Concordia Avrupa Zirvesi'nde konuştu.

Avrupa ve ABD'nin birlikte mücadele etmesi gereken zorluklar bulunduğuna dikkati çeken Biden, Balkanlar'daki siyasi gerilim, Ukrayna krizi ve DEAŞ ekseninde terörizmle mücadele konularına değindi.

Biden, Balkanlar'da kötü yönetim sebebiyle gerilimin arttığını, Rusya yanlısı güçlerin Ukrayna'nın doğusunda yaklaşık 100 kişiyi öldürdüğünü belirtti.

Sadece bu bölgelerin değil tüm Avrupa'nın tehdit altında olduğuna işaret eden Biden, "Tüm kıtada Rusya'nın, daha doğrusu Putin'in, Avrupa dayanışmasını istikrarsızlaştırmaya çalıştığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Biden, "Avrupa da enerji krizi, Rus gazına bağımlılık, Avrupa'nın birliğinin altını oymak için zayıf noktaları suistimal etme konusunda Rusya'nın işini kolaylaştırıyor." dedi.

Birliktelik ve dayanışma çağrısında bulunan Biden, AB ve NATO'nun canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

- Yunanistan'a borç affı

Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmasının, tüm Avrupa'ya fayda sağlayacağını dile getiren Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama ile Avrupalı ortaklarını bu konuda ikna etmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Biden, Yunanistan'ın büyüme ve yatırıma ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Yunanistan'ın batmasını engellemekten ziyade burada insanların iş sahibi olmaları, daha fazla gelir elde etmeleri ve çocuklarının gelecekleri için yatırım yapabilmeleri önemli. Bence bunun için borç affı gerekli." diye konuştu.



