Putin ile Esed Soçi'de bir araya geldi

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye lideri Beşşar Esed'in, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldiği bildirildi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada Putin’in, Esed ile görüşmesinde Suriye’deki askeri sürecin sona yaklaşması, artık siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söylediği belirtildi.

Suriye’de siyasi sürecin ana hatlarının belirlenmesi gerektiğine işaret eden Putin, “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum. BM’nin himayesi altında yürütülecek siyasi süreçte sizin de bakış açınız önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Esed ise Suriye’de siyasi süreci destekleyecek tüm taraflarla diyaloğa hazır olduklarını savunarak, “Suriye’deki siyasi sürece dış güçlerin müdahil olmaması konusunda Rusya’nın desteğine güveniyoruz.” dedi.

Açıklamada Putin’in, Esed'i Rus Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay yetkilileri ile tanıştırdığı kaydedildi.