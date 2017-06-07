Putin, Katar Emiri Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi değerlendirdi.

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Kremlin'den yapılan açıklamada, "Görüşmede Vladimir Putin, Rusya'nın kriz durumlarının siyasi ve diplomatik yöntemler kullanılarak diyalog yoluyla çözülmesi konusundaki tutumuna vurgu yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede iki ülke ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki ilişkilerinin de ele alındığı belirtildi.

Putin,Cumhurbaşkanı Sisi ile de görüştü

Ayrıca, Putin'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durumun değerlendirildiği ifade edildi.

Muhabir: Hakan Ceyhan Aydoğan