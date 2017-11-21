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Putin, Netanyahu ve Sisi ile telefonda görüştü

- Putin'in İsrailli ve Mısırlı liderlerle yarın Soçi'de Türkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleşecek toplantıyı değerlendirdikleri bildirildi

Putin, Netanyahu ve Sisi ile telefonda görüştü

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda Suriye’yi görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin’in, Netanyahu ve Sisi ile gerçekleştirdiği ayrı ayrı telefon görüşmelerinde Suriye konusunun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Putin’in, Mısırlı ve İsrailli liderlerle Suriye'de sona yaklaşan askeri operasyonlarla ilgili durumu değerlendirdiğine dikkat çekilerek, Soçi’de yarın Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye’nin ele alınacağı toplantıya yönelik de görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Sisi’nin görüşmede, Rusya’nın Suriye krizinin çözümünde üstlendiği rol için Putin’e teşekkür ettiği vurgulanarak, Netanyahu ile Putin’in ise Suriye’nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgelerini istişare ettikleri bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
IsrailMısırRusyaSuriye
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