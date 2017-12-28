Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Hepsiburada Ozan Toprak Kalebaş ekonomi
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti

Putin, St. Petersburg patlamasını "terör saldırısı" olarak nitelendirdi

- Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg'da meydana gelen patlamanın ardından teröre yönelik tedbirlerin artacağını vurguladı

Putin, St. Petersburg patlamasını

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da dün meydana gelen patlamanın "terör saldırısı" olduğunu belirtti.

Putin, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, ülkedeki emniyet yetkililerine, teröre karşı daha sert tedbirler alınması için talimat verdiğini söyledi.

Kolluk görevlileri için tehdit oluşması halinde şahısların tutuklanmadan yerinde etkisiz hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, “Dün St. Petersburg'da bir terör saldırısı düzenlendi. Federal Güvenlik Servisi son zamanlarda bir başka terör saldırısı girişimini daha engellemişti.” dedi.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bir markette dün akşam saatlerinde el yapımı parça tesirli bir bombanın patlatılması nedeniyle 13 kişi yaralanmıştı.

Rusya Araştırma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bombanın, 200 gram dinamite denk bir patlama meydana getirdiği belirtilmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PutinRusyaTerör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5