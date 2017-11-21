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Putin ve Kral Selman telefonda Suriye'yi görüştü

- İki lider görüşmede, Suriye ve Ortadoğu'daki durumu ele aldı

Putin ve Kral Selman telefonda Suriye'yi görüştü

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Suriye’de teröristlere karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşmasıyla Ortadoğu’da şekillenen durumu ele alan Putin ve Kral Selman’ın görüşmede, bölgede uzun vadeli çözüme yönelik atılacak adımları değerlendirdikleri kaydedildi.

Açıklamada, "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"nin, Birleşmiş Milletler himayesi altında Suriye’deki siyasi çözüme ivme kazandıracağını belirten Putin’in görüşmede, Riyad’da 22-24 Kasım’da toplanacak Suriyeli muhaliflerin de bu süreci destekleyeceklerine yönelik beklentilerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Putin ve Kral Selman’ın, petrol ve doğalgaz piyasalarında Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesi konusunda da hemfikir oldukları vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
PutinRusyaSelmanSuriyeSuudi Arabistan
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