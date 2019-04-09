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Putin'den ABD'nin petrol üretim yöntemine eleştiri

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "ABD’nin petrol üretiminde kullandığı hidrolik çatlatma yöntemi, çevreye en çok zarar veren hidrokarbon üretim yöntemi" - "(ABD'deki Rusya soruşturması) ABD’deki süreç tümüyle iç kamuoyuna yönelikti ve sonuç itibarıyla dağ fare doğurdu"

Putin'den ABD'nin petrol üretim yöntemine eleştiri
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MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut petrol fiyatlarından memnuniyet duyduklarını belirterek, "ABD’nin petrol üretiminde kullandığı hidrolik çatlatma yöntemi, çevreye en çok zarar veren hidrokarbon üretim yöntemi. Ayrıca, eğer petrol fiyatları varil başına 40 dolara düşerse, ABD’nin petrol üretiminin karlılığı sorgulanmaya başlar." dedi.

Putin, St. Petersburg’ta düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu’nda küresel petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın alternatif enerji kaynaklarını geliştirmeye yönelik çaba gösterdiğini anlatan Putin, "Ancak hidrokarbon kaynaklardan, yenilenebilir enerjiye yönelik kritik bir dönüşüm görmüyoruz. Bu konu da Rusya’nın da çalışmaları var ancak hidrokarbon kaynakların kullanımına yönelik herhangi bir tehdit görmüyorum." diye konuştu.

Petrol fiyatlarında kontrolsüz bir yükselişi desteklemediklerine işaret eden Putin, "Mevcut fiyatlardan oldukça memnunuz. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile iş birliğimizi de devam ettirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

ABD’nin kaya petrolü üretimine yönelik ise eleştirilerde bulunan Putin, "ABD’nin petrol üretiminde kullandığı hidrolik çatlatma yöntemi, çevreye en çok zarar veren hidrokarbon üretim yöntemi. Ayrıca, Rusya’nın aksine, eğer petrol fiyatları varil başına 40 dolara düşerse, ABD’nin petrol üretiminin karlılığı sorgulanmaya başlar." değerlendirmesini yaptı.

Putin, konuşmasında ABD’de özel savcı Robert Mueller’in hazırlayıp, Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporuna ilişkin de şunları kaydetti:

"Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale etmediğini ortaya koyan bu raporun böyle bir sonuca ulaşacağını zaten biliyorduk. Çünkü, bunu bizden daha iyi kimse bilemez; Rusya, ABD seçimlerine karışmadı ve Rusya ile ABD Başkanı Donald Trump arasında herhangi bir iş birliği yapılmadı. ABD’deki süreç tümüyle iç kamuoyuna yönelikti ve sonuç itibarıyla dağ fare doğurdu."

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