Putin'den Pakistan'a ŞİÖ tebriği

ASTANA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üye olan Pakistan ile yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ŞİÖ liderler zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile görüştü.

Pakistan'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğinden ötürü Şerif'i tebrik eden Putin, "Pakistan, Güney Asya'da önemli bir ortağımız. Yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilere sahibiz." dedi.

Putin, Rusya-Pakistan ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirterek, iki ülkenin sahip olduğu potansiyelin bugünkü seviyenin çok üstünde olduğuna vurgu yaptı.

Pakistan Başbakanı Şerif de ŞİÖ'ye tam üyelik sürecinde ülkesine verdiği destekten ötürü Putin'e teşekkürlerini iletti.

İki ülkenin ticaret hacminde küçük bir artış olduğunu dile getiren Şerif, "Ancak bu, Rusya ve Pakistan'ın sahip olduğu potansiyeli karşılamıyor. Ben kendi adıma Rusya ile ikili ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesi için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Öte yandan Putin'in ŞİÖ zirvesi kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Tsakhiagiin Elbegdorj ile iki ülke ilişkilerini ele aldıkları bir görüşme yaptığı aktarıldı.