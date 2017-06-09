Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Putin'den Pakistan'a ŞİÖ tebriği

- Rusya Devlet Başkanı Putin, Pakistan Başbakanı Şerif ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Elbegdorj ile görüştü

Putin'den Pakistan'a ŞİÖ tebriği

ASTANA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üye olan Pakistan ile yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ŞİÖ liderler zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile görüştü.

Pakistan'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğinden ötürü Şerif'i tebrik eden Putin, "Pakistan, Güney Asya'da önemli bir ortağımız. Yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilere sahibiz." dedi.

Putin, Rusya-Pakistan ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirterek, iki ülkenin sahip olduğu potansiyelin bugünkü seviyenin çok üstünde olduğuna vurgu yaptı.

Pakistan Başbakanı Şerif de ŞİÖ'ye tam üyelik sürecinde ülkesine verdiği destekten ötürü Putin'e teşekkürlerini iletti.

İki ülkenin ticaret hacminde küçük bir artış olduğunu dile getiren Şerif, "Ancak bu, Rusya ve Pakistan'ın sahip olduğu potansiyeli karşılamıyor. Ben kendi adıma Rusya ile ikili ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesi için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Öte yandan Putin'in ŞİÖ zirvesi kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Tsakhiagiin Elbegdorj ile iki ülke ilişkilerini ele aldıkları bir görüşme yaptığı aktarıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
PutinRusyaŞerif
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5