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Putin'den Trump'a davet

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "(ABD Başkanı Donald Trump) Kendisini Moskova’ya davet ettim. Ben de Washington’u ziyaret etmeye hazırım. Ancak çalışmaların yapılabilmesi için gerekli koşulların oluşması gerekiyor” - "Rusya olarak doların evrensel rezerv para olduğu gerçeğini reddetmiyoruz. Ancak ABD’nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz”

Putin'den Trump'a davet

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı görüşmeleri sürdürmek istediğini belirterek, “Kendisini Moskova’ya davet ettim. Ben de Washington’u ziyaret etmeye hazırım. Ancak çalışmaların yapılabilmesi için gerekli koşulların oluşması gerekiyor.” dedi.

Putin, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde düzenlenen 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump’ın verdiği sözleri tutmaya gayret eden bir karaktere sahip olduğunu belirten Putin, “Başka ülkelerin liderleri seçilmelerinin ardından bazı sözlerini unutabiliyorlar. Ancak Trump’ın seçmenlerine karşı verdiği sözleri tutmaya çalışması büyük bir artı.” diye konuştu.

Rusya ile ABD arasındaki temasların devam ettiğini anımsatan Putin, “Trump karşılıklı görüşmeleri sürdürmek istiyor. Bunu ben de istiyorum. Kendisini Moskova’ya davet ettim. Ben de Washington’u ziyaret etmeye hazırım. Ancak çalışmaların yapılabilmesi için gerekli koşulların oluşması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin bir kaç gün önce açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump-Putin görüşmesinin 2019'dan önce olmasının öngörülmediğini bildirmişti.

Öte yanda BRICS ülkeleri nezdinde dolar kullanımının azaltılma ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlayan Putin, “Rusya olarak doların evrensel rezerv para olduğu gerçeğini reddetmiyoruz. Bu konuda keskin adımlar atmayacağız. Doları kullanacağız ve kullanmaya devam edeceğiz. Ancak ABD’nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD’nin siyasi alanda kısa vadeli taktiksel konuların çözümü için dolara yönelik güveni sarstığını savunarak, “Bu bağımlılıktan kurtulmanın bir yolu da elbette ulusal paraların kullanımı.” demişti.

Rusya, aralarında Türkiye ve Çin’in de olduğu çok sayıda ülkeyle ticarette yerel para kullanımı konusunda istişarelerini devam ettiriyor. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Rusya Merkez Bankası’nın çalışmalara başladığı bildirilmişti.


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