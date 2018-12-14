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QNB Finansbank, 750 milyon dolar yurt dışı kaynak sağladı

- QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu: - "Bu, uluslararası finans kuruluşlarının Türk bankacılık sektörü ve QNB Finansbank’a duyduğu güvenin göstergesidir"

QNB Finansbank, 750 milyon dolar yurt dışı kaynak sağladı
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İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Mizuho Bank Ltd koordinatörlüğünde 14 ülkeden toplam 27 uluslararası bankanın katılımı ile sağladığı sendikasyon kredisini imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sendikasyon kredisi ile eş zamanlı sağlanan 2 yıl vadeli 50 milyon avro tutarındaki kredinin de dahil edilmesiyle toplam 450,5 milyon avro ve 239 milyon dolar tutarına ulaşan kaynak ile QNB Finansbank, Aralık 2018’de vadesi dolan sendikasyon kredisinin tamamını yeniledi. Böylelikle QNB Finansbank, yaklaşık 750 milyon dolar tutarında yurt dışı kaynak sağladı.

Sağlanan kredinin maliyeti yılın ikinci yarısındaki banka sendikasyon kredileri maliyetlerine paralel olarak toplam libor artı yüzde 2,75 ve Euribor artı yüzde 2,65 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, Türkiye’deki bankacılık sektörünün güçlü yapısı sayesinde uluslararası finansman sürecinin 2018’in ikinci yarısında da başarılı geçtiğini bildirdi.

Güzeloğlu, sendikasyon kredilerinin yenilenmesinin 2018’in dalgalı geçen ikinci dönemine denk geldiğini, buna karşın sorun yaşanmadığını belirterek, "Bu, uluslararası finans kuruluşlarının Türk bankacılık sektörü ve QNB Finansbank’a duyduğu güvenin göstergesidir." ifadesini kullandı.

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