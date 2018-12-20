QNB Finansbank’tan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni yıla özel 36 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank’ın “Yeni Yılda İhtiyaçlarınızı Değil Taksitlerinizi Erteleyin” söylemiyle 36 aya varan vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla sunulan ihtiyaç kredisinde müşteriler ödemelerini dilerse 3 ay erteleyebiliyor.

İhtiyaç kredisi yeni yıl kampanyası için QNB Finansbank müşterileri internet ve cep şubelerinden hızlı ve kolay bir şekilde başvurularını tamamlayabiliyor. QNB Finansbank müşterisi olmayan kullanıcılar da TC kimlik numaralarını 5030’a SMS atarak, "www.kredi.qnbfinansbank.com" linki üzerinden veya QNB Finansbank şubelerini ziyaret ederek başvurabiliyor.



