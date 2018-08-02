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QNB Finansbank'tan 3 ay sonra ödemeli bayram kredisi

- QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine Kurban Bayramı'na özel uygun faiz oranlı ve ödemeye 3 ay sonra başlayabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı

QNB Finansbank'tan 3 ay sonra ödemeli bayram kredisi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine Kurban Bayramı'na özel uygun faiz oranlı ve ödemeye 3 ay sonra başlayabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, her tutarda kredinin, uygun taksitlerle ve üç ay erteleme seçeneği ile sunulduğu kampanyada müşteriler, QNB Finansbank'tan 48 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen QNB Finansbank müşterileri internet veya cep şubelerinden başvurularını yapıp, kredilerini anında hesaplarına aktarabiliyor.


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Kurban BayramıQNB Finansbank
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