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QNB Finansbank'tan bayramda nakit ihtiyacı için kampanya

-QNB Finansbank, Kurban Bayramında nakit ihtiyacı olan müşteriler için ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor

QNB Finansbank'tan bayramda nakit ihtiyacı için kampanya

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Kurban Bayramında nakit ihtiyacı olan müşteriler için ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor.

QNB Finansbank açıklamasına göre banka, Kurban Bayramında nakit ihtiyacı olan müşteriler için uygun faiz oranlı ve ödemeye 3 ay sonra başlayabilecekleri 48 aya kadar vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Buna göre bankanın Kurban Bayramı Kredisi kampanyasında müşteriler günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin liraya kadar kredi kullanabiliyor.

Üstelik QNB Finansbank müşterilerine, ödemelerine 3 ay sonra başlama fırsatı sağlıyor ve 48 aya kadar vadeli kredi kullandırıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen QNB Finansbank müşterileri internet veya cep şubelerinden başvurularını hemen yapabiliyor, kredilerini anında hesaplarına aktarabiliyor.

Henüz QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise 5030'a TC kimlik numaralarını SMS olarak göndererek ya da www.qnbfinansbank.com adresinden ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmekte.

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Anahtar Kelimeler:
QNB Finansbank
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