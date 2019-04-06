Quick Sigorta acenteleriyle Afyon'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta Türkiye genelinde sürdürdüğü toplantılarına Afyon ile devam ediyor.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta Türkiye genelinde sürdürdüğü toplantılarını Afyon ile sürdürüyor. 8 Nisan Pazartesi günü Afyon, Ikbal Termal Hotel'de saat 13.00'te başlayacak toplantıya Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kızılbay, Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu katılacak.

Açıklamada toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen Halil Alaeddinoglu, "Bin 700 acentemiz var ve bu sayı her gün yükseliyor. Acentelerimiz ile bir araya gelmek ve onları dinlemek bizim için çok önemli. Bu dönemde piyasaya sunduğumuz yeni ürünlerimizin de büyük ilgi görmesi bu toplantıları daha önemli hale getirdi. Afyon ve çevre illerde bulunan acentelerimiz ile kefalet sigortası ve alacak sigortası olmak üzere birçok konuyu ayrıntılı şekilde ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Yaşar ise dijital altyapı sayesinde acente yapılanmasını son derece hızlı şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dijital olmak, hızlı olmak önemli ancak acentelerimiz ile bir araya gelmek daha ayrı bir öneme sahip. Her ay farklı kentlerde bu toplantılarımız oluyor. Bu ay Afyon, sonrasında Mardin'de de bir toplantımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.