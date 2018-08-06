Quick Sigorta'dan hediye yağmuru

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta ana sponsorluğu ile gerçekleşen 8. Balıkesir Uluslararası Motosiklet Festivali yoğun bir katılım ile tamamlandı.

Quick Sigorta açıklamasına göre, Cunda Adası'nda gerçekleşen festivale yaklaşık 10 bin motosiklet kullanıcısı katılırken, etkinlik ve konserlere motosiklet kullanıcılarının dışında da büyük ilgi gösterildi.

Etkinliğe katılıp Quick Sigorta Stantında ziyaretçilerle bir araya gelen Quick Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen ve Genel Müdür Ahmet Yaşar festivalin son derece başarılı geçtiğini belirtti.

Motosiklet dünyasına her zaman destek vermeye devam edeceklerini aktaran Uluçeçen, "Kurulduğumuz günden bu yana motosiklet dünyası bizim için son derece önemli bir alan. Konu sadece motosiklet trafik sigortası satmak değil. Hepinizin bildiği gibi bu alan biraz fiyat konusunun öncelikli olduğu bir alan. Bizler markamızın kimliğine uygun olarak enerjik, dinamik ve pozitif motosiklet kullanıcıları ile bir arada olmak istiyoruz. Onların güvenliği, sigorta ihtiyaçları, sosyal etkinlikleri bizim için önemli ve bu alanlarda desteklerimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Ahmet Yaşar da 3 gün boyunca Quick Sigorta stantını yaklaşık bin 500 motosiklet kullanıcısının ziyaret ettiğini, ziyaretçilerin büyük bölümünün VR Gözlüğü (Sanal Gerçeklik Gözlüğü) ile düzenlenen yarışmaya katıldığını ve 100'ün üstünde katılımcının motosiklet kaskı çekilişine katılmaya hak kazandığını bildirdi.

Quick Sigorta'ya bu derece ilgi gösteren tüm motosiklet kullanıcılarına teşekkür eden Yaşar, "Go Pro kamera çekilişimize kask hediyeli VR yarışmamıza yoğun ilgi gösterildi. Son derece keyifli anlar yaşadık. Onların ihtiyaçlarını dinleme, sohbet etme fırsatı bulduk. Quick Sigorta ekibi olarak en az katılımılar kadar festivalden keyif aldık." değerlendirmesinde bulundu.



Festivalin son günü yapılan çekiliş ile Go Pro kamera sahibini bulurken yoğun istek üzerine CEO Levent Uluçeçen hediye kamera sayısını arttırıp aynı zamanda 5 motosiklet kullanıcısına trafik sigortası yenileme hediye edileceğini açıkladı.



Etkinliği düzenleyen Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Özgür Candar ise katkılarından dolayı Quick Sigorta'ya teşekkürlerini sundu. Candar, "İlk günden itibaren Quick Sigorta'nın pozitif yaklaşımını ve desteğini yanımızda hissettik. Kendilerine katkıları için teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında Candar, Uluçeçen, Yaşar ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kızılbay'a plaket verdi.