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Rabia katliamının 4'üncü yılı

- İhvan, katliamın 4'üncü yılında, barışçıl mücadeleye bağlılık mesajı verdi

Rabia katliamının 4'üncü yılı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılmasının 4'üncü yılında, barışçıl mücadeleye bağlılık mesajı verdi.

Halen tutuklu bulunan İhvan Rehberlik Konseyi Muhammed Bedii'nin yerine görev yapan Mahmud İzzet yayımladığı mesajda, "İhvan'ın direnişi ve barışçıl mücadelesi onu şiddete meyletmekten ya da umutsuzluğa düşmekten korudu." ifadesini kullandı.

"Rabia'nın" özgürlüğün sembolü olduğunu vurgulayan İzzet, gösterilerin kanlı bir şekilde dağıtıldığı 14 Ağustos'un ihya edilmesi çağrısı yaptı.

Milyonlarca kişi, Mısır'da askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye destek amacıyla Nahda ve Rabia meydanlarına akın etmişti. Milyonlarca göstericinin 48 gün süren barışçıl eylemleri 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesine maruz kalmış, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) rakamlarına göre bu katliamlarda 2 bin 600 kişi ölmüş, 7 bin kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
MısırRabia
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