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Radyo dalgalarının patlamaları ölü bir yıldızdan geliyor olabilir

Gökbilimciler, uzaktaki bir kaynaktan yayılan radyo dalgalarının tekrar eden patlamalarının, çok güçlü bir manyetik alana sahip ölü bir yıldızdan geliyor olabileceğini saptadı.

Radyo dalgalarının patlamaları ölü bir yıldızdan geliyor olabilir

ANKARA (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da devam eden Amerikan Astronomi Topluluğu'nun toplantısında da sunulan bilgilere göre, güçlü radyo dalgalarının tekrar eden patlamaları ya çok büyük bir kara deliğinin yakınından ya da eşi benzeri olmayan bir güce sahip nebulanın içindeki bir manyetik alandan geliyor olabilir.

McGill Üniversitesinden gökbilimciler, radyo dalgalarının çok güçlü bir manyetik alandan kaynaklandığıyla ilgili bulguları Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi ve Batı Virginia'daki Green Bank teleskobu vasıtasıyla elde etti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından keşfedilmişti.

Bazı uzmanlar bu sinyallerin uzaylı bir yaşam formu tarafından yayınlanan bir sinyal olduğunu savunuyor.

Muhabir: Emel Öz Gözellik



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Anahtar Kelimeler:
Güçlü Radyo DalgalarıNebulaTeknoloji
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