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"Rahat uyku için kafeine dikkat"

- Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinden Psikolog Kitapçıoğlu: - "Rahat uyuyabilmek için öncelikle kafein kullanımına dikkat etmeliyiz. Kafein beyni uyarır ve uykuya müdahale eder" - "Günlük düzenli kullanımlarda uyku problemlerine yol açar. Günlük 200 miligramdan fazlası zararlıdır"

İSTANBUL (AA) - Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi uzmanlarından Psikolog Süreyya Kitapçıoğlu, "Rahat uyuyabilmek için öncelikle kafein kullanımına dikkat etmeliyiz. Kafein beyni uyarır ve uykuya müdahale eder. Günlük düzenli kullanımlarda uyku problemlerine yol açar. Günlük 200 miligramdan fazlası zararlıdır." ifadelerini kullandı.

Uykusuzluk sorunu ve çözümlerine ilişkin yazılı açıklama yapan Kitapçıoğlu, insomnia adı verilen uykusuzluk sorununun, uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta zorluk çekmekle görülen bir uyku bozukluğu olarak tanımlanabileceğini bildirdi.

Herkesin uykusuzluk problemi yaşayabileceğine işaret eden Kitapçıoğlu, yetişkinler, kadınlar, stres altındaki insanlar, medikal/mental sağlık problemi olan kişilerin bu durumla daha sık karşılaştığını dile getirdi. Kitapçıoğlu, şunları kaydetti:

"Gece boyunca uyanıyor ve tekrar uyuyamıyor musunuz? Yatağa uzanıyor ve gece boyunca yatakta dönüyor musunuz? Uyuyamayacağınız korkusuyla gece yatağa gitmekten korkuyor musunuz? Eğer bu sorulara evet yanıtı veriyorsanız uykusuzluk problemine sahip olabilirsiniz.

Uykusuzluğun sebeplerinden ilki uyku engelleyici apne olabilir. Diğer bir sebep ise huzursuz bacak sendromu. Ayrıca depresyon, ağrı ve bazı medikal problemler de uykusuzluğa neden olabilmektedir."


-Belirtileri yüksek sesli horlama, gündüz uyku hali ve sabahları baş ağrısı"


Uyku engelleyici apnenin, sıklıkla görülen bir uyku bozukluğu olduğunu ifade eden Kitapçıoğlu, uyku apnesine sahip kişilerin havayollarının bir kısmının veya tamamının tıkanmış olabileceğini belirtti. Hava kanalları oksijenle temas etmediğinde kişilerin sıklıkla uyandığını ama bunu hatırlamadığını kaydeden Kitapçıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Yüksek sesli horlama, gündüz uyku hali, sabahları görülen baş ağrısı sıklıkla görülen belirtiler arasındadır. Huzursuz bacak sendromu ise daha çok bacaklarda hareketle hafifleyen uyuşma ve rahatsızlık şikayetlerinden oluşan bir sendromdur. Dinlenme durumlarında ve sıklıkla akşam/gece vakitlerinde ortaya çıkması bu kişilerde ciddi uyku bozukluklarına neden olabilmektedir.

Başka medikal problemler de uykusuzluk problemi yaşanmasına neden olabilmektedir. Depresyon bunlardan biridir. İnsanlar depresyonda iken sıklıkla uykuya dalmakta ve uykuda kalmakta problem yaşamaktadır. Depresyon belirtileri ise sıklıkla yapılan işlerden zevk almama ve eğlenmeme şeklinde kendini gösterir. Ayrıca enerjisiz ve bitkin bir hal durumu da vardır."

Kitapçıoğlu, ağrı durumlarında da uykusuzluk problemine rastlanıldığını bildirdi. Özellikle kanser gibi kronik ağrıları olan hastalıklarda uykusuzluğun sıklıkla kendini gösterdiğini kaydeden Kitapçıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapi ile tedavi edilebilmektedir. Medikal tedavi yönteminde reçeteli veya reçetesiz ilaçlar kullanılabilmektedir. Modern uyku ilaçları güvenli ve uykusuzluk tedavisinde etkilidir. Bilişsel davranışçı terapi yönteminde ise stres önleyici ve azaltıcı programlar ile terapi programı düzenlenebilmektedir. Sıklıkla ilaç ve bilişsel davranışçı terapi kombine tedavi şeklinde uygulanmaktadır.

Rahat uyuyabilmek için öncelikle kafein kullanımına dikkat etmeliyiz. Kafein beyni uyarır ve uykuya müdahale eder. Günlük düzenli kullanımlarda uyku problemlerine yol açar. Günlük 200 miligramdan fazlası zararlıdır. İkinci olarak yatağa girmeden yarım saat önce tüm elektronik aletleri kapatmaya özen gösterin. Son olarak odanızı karanlık tutun ve oda sıcaklığını ayarlayın. Gerekirse göz maskesi de kullanabilirsiniz."

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ImsomniaMoodist Psikiyatri Ve Nöroloji HastanesiPsikolog Süreyya KitapçıoğluUykuUyku BozukluğuUykusuzluk
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