Rahmi Koç'tan, eski Bakan Fikret Ünlü için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Sportmenliği ile kendisini hep takdir etmişimdir.Fikret Ünlü’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. "ifadelerini kullandı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün vefatından dolayı yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Memleketimiz, sporun tüm değerlerini yaşayan ve yaşatan bir devlet insanını kaybetti. Sosyal yaşamda bilhassa da golf arkadaşlığımız vesilesiyle birlikte çok zaman geçirdik. Sakin, güler yüzlü bir insandı. Sportmenliği ile kendisini hep takdir etmişimdir. İyi bir golf oyuncusu olmasının yanı sıra, ülkemizin hemen hemen bütün zirvelerine çıkmış bir dağ tırmanışçısı idi. Fikret Ünlü’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

