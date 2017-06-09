"Rakka'da 40 bin çocuğun hayatı tehlikede"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çatışmaların yoğunlaştığı Suriye'nin Rakka ilinde 40 bin çocuğun ateş hattında kaldığını, 25 çocuğun öldüğünü bildirdi.

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Rakka'daki ağır şiddet, son derece tehlikeli şartlar altında sıkışıp kalan 40 binden fazla çocuğun hayatını tehdit ediyor." dedi.

Sözcü Boulierac, bölgeden endişe verici raporlar aldıklarını belirterek, Rakka'da en az 25 çocuğun hayatını kaybettiğini, pek çok çocuğun yaralandığını söyledi.

Rakka'daki çatışmalar nedeniyle 80 bin çocuğun yerinden edildiğini aktaran Boulierac, bu çocukların geçici kamplarda kaldığını ifade etti.

Boulierac, bölgede çatışan tüm taraflara, çocukların bölgeden güvenli şekilde tahliye edilmelerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Bir soru üzerine Boulierac, 25 çocuğun nasıl öldürüldüğü konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

- "200 bin sivil kapana sıkıldı"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de basın toplantısında söz olarak, kendilerine ulaşan bilgiye göre Rakka'da en az 200 bin sivilin bölgede sıkıştığını belirtti.

Laerke, Rakka'daki sivillerin temel insani ihtiyaçlardan yoksun olduğunun altını çizerek, Rakka valiliği sınırları içinde yaklaşık 440 bin sivilin DEAŞ'a karşı başlatılan operasyondan etkilendiğini kaydetti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) ve Suriye Arap Koalisyonunun Rakka operasyonunu başlattığını duyurmuştu.











