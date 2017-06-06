Rakka'da mezhepsel çatışma endişesi

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de yaşayan bazı Suriyeliler ve bölgenin yerel yöneticileri, ABD'nin terör örgütü PYD ile Rakka'ya başlattığı operasyonun bölgeye huzur getirmeyeceğini düşünüyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen Suriyeliler, ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Rakka'ya operasyon başlatmasını tepki gösterdi. Suriyeliler, operasyonun ardından PYD'nin bölgeye yerleşmesiyle mezhep çatışmasının başlamasından kaygı duyuyor.

Suriyeliler, operasyonun Türkiye'nin de dahil olacağı uluslararası koalisyon güçlerince yapılmasının bölgedeki çatışmaları sonlandıracağına inanıyor.

Kendisi de Arap kökenli olan Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye sınırına bir Kürt devleti kurmaktan çok kendi yöneteceği bir terör devleti kurmaya çalıştığını söyledi.

ABD'nin, operasyonun ardından Rakka'yı terör örgütü PYD'ye bırakma planı yaptığı belirten Ayhan, "Hiç kimse Türkiye'nin, sınırında bir terör örgütü devletine izin vereceğini düşünmesin. Ne Avrupa ne de ABD bunu düşünmesin. Nasıl ki Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus'tan Bab'a kadar terör örgütlerinden temizlenmesiyle onların hayalleri suya düştü, burası da aynı şekilde olabilir. ABD 10 bin kilometreden gelip 100 yıl sonra sınırları dizayn etmeye çalışıyor. Oysa Rakka bizden 90 kilometre uzaklıkta. Daha düne kadar Rakka bizim topraklarımızdı." diye konuştu.

Sınırın diğer tarafından herhangi bir saldırı olması halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin buna her türlü cevap verecek durumda olduğunu vurgulayan Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu sık sık dile getirdiğini anımsattı.

- Suriyeliler terör örgütlerinden bıktı

Suriyelilerin de artık terör örgütlerinden bıktığını ve tüm olup bitenlerin dışarıdan dizayn edildiğini bildiklerini aktaran Ayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriyelilerin istediği Türkiye'nin bir an önce karşıya girip onları koruması. Yarın Rakka alındığında mezhepsel savaşlar başlayacak, demografik yapı değişecek çünkü ABD bu bölgeyi rahat bırakmayı düşünmüyor. Arap ülkelerin sınırları çizilirken cetvelle çizilmiş. Şu anda Suriye de cetvelle çizilip 3-4 parçaya bölünmek isteniyor. Bölgede güçlü bir ülkenin olmasını istemiyorlar. Özellikle Türkiye'yi bu coğrafyada yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti her şeye hazırlıklıdır."

Akçakale ilçesinin nüfusunun 105 bin civarında olduğunu, buna karşılık 115 bin civarında Suriye vatandaşına ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Ayhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onlarla huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Avantajımız sınırlar çizilirken demiryolu baz alınmış. Bir kardeş diğer tarafta kalmış bir kardeş bu tarafta. Ondan dolayı bugün birbirimizi kucaklıyoruz. Bizler Suriyelilere, artık ne misafir ne sığınmacı ne de mülteci diyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi ev sahibi olarak görüyoruz. Karşıdaki terör örgütünü görüyoruz. Her gün bir paçavraları asıyorlar. Bir gün siyah, bir gün sarı paçavraları asıyorlar. Sanki bu paçavraları gelip onları kurtaracak. Şunu iyi bilsinler ki onları ne ABD bayrağı kurtarır ne de başka bir bayrak."

- "Huzuru Türkiye getirebilir"

Rakkalı Yusuf Ahmed de 4 yıl önce savaştan kaçıp Akçakale'ye yerleştiğini ifade ederek, "ABD, Rakka'yı DEAŞ'tan kurtarmıyor, orayı PYD'ye hediye ediyor. Onların amacı mezhep kavgasını başlatmak. Bizler biliyoruz ki ABD Rakka'yı özgürleştirmeyecek, daha da kötü olacak orası. Bizim için PYD diğer terör örgütlerinden daha kötü. Rakka, DEAŞ'tan temizlense dahi oraya dönmeyeceğiz." dedi.

Terör örgütü PYD ve DEAŞ'ın ABD'nin kurduğu örgütler olduğunu savunan Turki Cetgan ise ABD'nin "özgürlük" adı altına operasyon başlattığını, buna inanmadıklarını söyledi.

Bölgenin DEAŞ'tan temizleneceğine inanmadıklarını zira sivillere de zarar verildiğini anlatan Cetgan, "Bu olaylar birbiriyle bağlantılı. Önce DEAŞ girdi oraya şimdi de PYD giriyor, bunlar ABD'nin oyunu. Bizim istediğimiz Türkiye'nin oraya girmesi ve huzuru getirmesi. Türkiye'nin bulunmadığı yerde bizlerin huzuru asla olmayacak" ifadelerini kullandı.