Rakka'da sivil kayıplar

RAKKA/HASEKE (AA) - ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve terör örgütü PYD/PKK'nın dün Rakka'da düzenlediği saldırılarda 14 sivil yaşamını yitirdi. PYD/PKK, saldırılardan kaçarak kontrolündeki bölgeye sığınan sivilleri, zorla kamplarda tutarak, meskun alanlara girmelerine izin vermiyor.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçakları, Rakka merkezin batısındaki Meşleb Mahallesi'ne beyaz fosfor içerikli 20 hava saldırısı düzenledi.

Koalisyonun hava şemsiyesinde, "SDG" adı altında karadan saldıran PYD/PKK da, son iki gündür merkezi yoğun topçu ateşine tutuyor.

Kentin kuzeyindeki 17. Birlik bölgesinin büyük kısmını kontrolüne alan PYD/PKK, Rakka'yı kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğudan çevreledi.

Koalisyon ve PYD/PKK'nın dünkü saldırılarında 14 sivil yaşamını yitirdi.

1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi, koalisyonun kullandığı beyaz fosfor bombasının sivillere yöneltilmesini, tahribat gücünün çok yüksek olması nedeniyle yasaklıyor.

- Ölümden kaçanlara PYD/PKK zulmü

Havadan ve karadan saldırı altına alınan Rakka'da siviller, kentin kuzey kırsalına, PYD/PKK kontrolündeki bölgelere sığınıyor.

Ancak örgüt, kontrolündeki kent merkezlerine girmesini engellediği sivilleri, kırsal alanlarda, sözde kamplarda bekletiyor.

Siviller, barınma, beslenme olanağının sağlanmadığı taşlık arazilerde tutuluyor. Sözde kamplardan çıkmak isteyen siviller, rüşvet vermeye zorlanıyor.

Sivillerin kentlere girebilmesi için referans ya da kefili olup olmadığı soruluyor. Bu yolla kent merkezlerine girebilen siviller dahi, bir süre sonra yeniden sözde kamplara gönderilebiliyor.

Haseke güney kırsalındaki Recim Silibi kampından kimliğini açıklamak istemeyen bir sivil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PYD, kamptan çıkış izini vermek için kişi başına 200 bin Suriye lirası (Bin 350 TL) alıyor." dedi.

"Ekmek bulmak için dahi çıkmamıza izin vermiyorlar." diyen sivil, kamplarda tutulanların çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı.

Haseke'deki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, il merkezine ve Kamışlı ilçesine girebilmiş onlarca aile, son 3 haftada Recim Silibi kampına geri gönderildi.

- Fırat Kalkanı bölgesine sığınıyorlar

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'ten kurtarılan Cerablus'a ulaşabilen sivillerden Ahmed Ebu İbrahim, ''Rakka'dan koalisyon ve PYD'nin yoğun saldırıları nedeniyle kaçtık. Koalisyona ait uçaklar Rakka çevresinde hareket eden her araçı bombalıyor. Saldırıya maruz kalan tüm araçlar sivil araçlardı. Bu savaşın bedelini siviller ödüyor zaten." dedi.

Rakka'ya bağlı Tel Abyad ve Ayn İssa beldelerinin arasındaki Suluk bölgesine kaçtıklarını anlatan Ebu İbrahim, "Kefil veya referansımız olmadığı için PYD bizi bölgede barındırmadı. Çok şükür Cerablus'a gelebildik. Bir beladan kaçarken diğerine yakalanıyoruz. Önce DEAŞ bizi perişan etti, şimdi ise PYD ile koalisyon güçleri bizi yerimizden yurdumuzdan etti.'' ifadelerini kullandı.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka operasyonunun 6 Haziran itibariyle başladığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), aynı gün Rakka ilinde 1 Mayıs'tan bu yana 87 bin 200 sivilin yerinden olduğunu, hava saldırılarına maruz kalan 400 bin sivilin güvenliğinden de endişe edildiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) de bugün yaptığı açıklamada, Rakka'da 40 bin çocuğun ateş hattında kaldığını, 25 çocuğun öldüğünü bildirdi.

