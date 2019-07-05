Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin ekonomi dünya Afrika ekonomisi Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika
Ralli heyecanı İstanbul'da
Ralli heyecanı İstanbul'da
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar

Ralli heyecanı İstanbul'da

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı olan İTO 40. İstanbul Rallisi, 52 otomobil ve 104 sporcu katılımıyla 06-07 Temmuz tarihlerinde İstanbul Anadolu Yakası'nda gerçekleştiriliyor.

Ralli heyecanı İstanbul'da
banner17

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı olan İTO 40.İstanbul Rallisi, 52 otomobil ve 104 sporcu katılımıyla 06-07 Temmuz tarihlerinde İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştiriliyor. İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından İstanbul Ticaret Odası ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, Şile ilçesine bağlı Ballıca, Göçbeyli, Oruçoğlu ve Bıçkıdere çevresindeki 238,73 kilometrelik toprak zeminli parkurda koşulacak

Aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası‘na da puan veren yarışta 6 Temmuz Cumartesi günü saat 12.30’da Tuzla’da bulunan ViaPort Marina’daki start seremonisinin ardından ekipler, 5 özel etabı geçerek ilk günü tamamlamış olacaklar. Yarışın ikinci günü olan 7 Temmuz Pazar ise ekipler ilk özel etap için saat 10.20’de servis alanından hareket edecekler ve 5 özel etabı geçtikten sonra saat 15.45’ten itibaren zorlu ralliyi tamamlayacaklar.

İlk 3 yarış sonunda Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever lider durumda yer alırken, Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonası’nda Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’nda Uygar Birgili-Afşin Baydar ve Zafer Vatansever Ralli Kupası’nda da İlhan Mutluay-Cumhur Önder ekipleri ilk sırada bulunuyorlar.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
RalliIstanbul Ralli2019 Türkiye Ralli ŞampiyonasıİTO 40.İstanbul Rallisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5