Ralli pilotu komiserin polis aracıyla yarışma hayali

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Türk Polis Teşkilatının tek ralli pilotu personeli Komiser Yardımcısı Enez Al'ın hayali, resmi polis aracı görünümlü ralli otomobiliyle yarışlarda kurumunu temsil etmek.

Komiser Yardımcısı Al, iki yıl Polis Akademisinde eğitim aldıktan sonra geçen eylülde mesleğe adım attı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığında görevli 26 yaşındaki Al, vatandaşların huzuru ve güvenliğini korumak için polislik mesleğini seçerken çocukluk hayali olan ralli sporuyla da bağını koparmadı.

Emniyetin İleri ve Güvenli Sürüş Eğitim Pistinin amirliği görevini de yürüten Al, buraya gelen sürücülere trafikte güvenlik araç kullanmaya ilişkin ders veriyor.

Al, 3-4 yaşından itibaren ralli şampiyonasını izlediğini, zamanla o yarışlara katılma hayali kurduğunu belirterek, 2012'de yarışlarda yer almaya başladığını söyledi.

- Resmi polis aracıyla yarışlara katılmayı istiyor

Yaklaşık 7 yarıştan oluşan 2014 Türkiye Ralli Şampiyonası "historic" kategorisinde ikincilik ve üçüncülük elde ettiğini anımsatan Al, son olarak Hitit Rallisinde ikinci olduğunu, sezonu kategorisinde üçüncü tamamladığını anlattı.

Al, yarışlara farklı bir otomobille katılmak istediğini ifade ederek, projesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Şöyle bir projemiz var, bir ralli otomobiline resmi polis aracı gibi branding yerleştireceğiz. Yan taraflarında polis yazacak. Üstte tepe lambası olacak, sireni olacak, yine yan taraflarında son şehitlerimizden Fethi Sekin ağabeyimiz, aynı zamanda Ömer Halisdemir ağabeyimizin isimleri olacak. Onların ailelerini yarışa davet edeceğiz. Yanımızda ünlü bir oyuncuyla beraber yarışacağız. Emniyetin hem tanıtımı hem bu sporla iç içe olduğunu göstermek hem de insanlara bu tarz tehlikeli hareketlerin trafiğe kapalı alanlarda yapıldığını göstermek gibi hedefimiz var. Gerekli yerlere iletip arkasında hep duracağız ve gerçekleştirmeye çalışacağız."

- Emniyetteki tek ralli pilotu personel

Emniyet teşkilatının tek ralli pilotu personeli olmaktan duyduğu gururu dile getiren Al, "200 bin civarında emniyet personeli var, onları temsil etmek istiyorum. Bunun devamı da yurt dışına bağlanmalı bence. Hedeflerimiz fazla olacak, bundan sonra da devamı gelecek. Adım adım çalışacağız. Her adımı gerçekleştirdiğimizde bir adım sonrasını hedefleyerek daha ilerlere gitmeye çalışacağız. Türk bayrağımızı inşallah daha güzel yerlerde dalgalandıracağız. Tüm dünyaya bunu kanıtlama gibi bir hedefimiz var." diye konuştu.

Al, tehlikeli buldukları için ailesinin önce ralli sporuyla ilgilenmesini istemediğini ancak kupalar kazanmasıyla ailesinin de desteğini almaya başladığını ifade etti.

Komiser Yardımcısı Al, bu yıl katılacağı yarışlara antrenörü Yavuzhan Cabbaroğlu ile Ankara'nın Haymana ilçesindeki özel toprak pistte hazırlandığı söyledi.