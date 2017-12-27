Ralli pilotundan kadınlara

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Ralli pilotu Burcu Çetinkaya Bucak, kadın sürücülerin trafikte kendilerine inanmalarını ve güvenmelerini tavsiye ederek, "Pes etmesinler, kimseden korkmasınlar. Kim bana bakıyor diye düşünmesinler. Araba park etmeyi deneyerek öğrenecekler. O sırada panik yapıp 'Eyvah ben şimdi ne yapacağım?' deyip inmesinler. Sonuna kadar mücadele etsinler." dedi.

Bucak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafiğin Türkiye'de çok ciddi bir problem olduğuna, trafik kazalarında yılda yaklaşık 3 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Trafik kurallarına uyulması ve daha iyi otomobil kullanılması gerektiğini belirten Bucak, kadın sürücülere şu önerilerde bulundu:

"Panik hali varsa onları yenip üzerine gidip öyle bırakmayıp daha iyi bir şekilde kendimizi geliştirmeliyiz. Kadın sürücüler arasında bunları yenebildiğimiz çok fazla insan oldu. İşin o tarafı biraz psikolojik. Kadın sürücüler kendilerine inansınlar, güvensinler ve eksik oldukları yerlere çalışsınlar. Ders çalışmak gibi bu da. Pes etmesinler, kimseden korkmasınlar. Kim bana bakıyor diye düşünmesinler. Araba park etmeyi deneyerek öğrenecekler. O sırada panik yapıp 'Eyvah ben şimdi ne yapacağım?' deyip inmesinler. Sonuna kadar mücadele etsinler."

- "Önemli olan insanın hayallerinin peşinden koşması"

Hamileliği dolayısıyla Türkiye Ralli Şampiyonası'na ara verdiğini, çocuğu doğduktan sonra geri döndüğünü dile getiren Bucak, 2017 sezonunun kendisi için oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

Şampiyonanın Çanakkale rallisinde aracının yandığını, başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini belirten Bucak, "Bizim hiçbir hatamız olmadan durup dururken otomobilimiz yandı. Çok ağır bir durumdu. Hala bir yerde alev veya yangın gördüğümde geriliyorum. Ama mücadeleyi bırakmadık." dedi. Bucak, bu süreçte kendisine destek olan ekibine de teşekkür etti.

Arabanın yandığı o an ilk defa "Artık pes edeceğim." diye düşündüğünü anlatan Bucak, "O sırada gerçekten bir daha bir yarış otomobilinin yanından geçmek istemiyorum diye düşündüm. Benim için çok kötü bir anıydı. Ama çok şükür yendik." diye konuştu.



Altıncı kez Türkiye Kadınlar Ralli Şampiyonu olduğunu hatırlatan Bucak, şunları kaydetti:

"Sportif açıdan belki en kıymetli şampiyonluğum değil ama benim için manevi bir değeri var bu seneki şampiyonluğun. Ama nedense yarıştığım halde son üç senedir bütün başlıklar 'eski rallici' diye çıkıyor. Benle röportaj yapıyorlar, yarıştan geldiğimi söylüyorum ama haberlerde seyrederken 'Evlenip Şanlıurfa'ya yerleşen eski rallici' başlığı okuyorum. Hiç önemli değil, kimsenin kötü niyetli yaptığını düşünmüyorum. Bu aslında bir ön yargının sonucu. Biz buradayız, gayet de devam ediyorum yarışmaya. Devam etmeyebilirim de. Bence aile ve çocuk herkesten daha önemli. Çocukla ve aileyle bunu devam ettirmek mümkün. Önemli olan insanın hayallerinin peşinden koşması."