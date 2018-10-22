Ralli Şampiyonası 6'ncı yarışında Ford Motorsport Türkiye fırtınası

İSTANBUL (AA) - Ford Motorsport Türkiye ekipleri, 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun 6’ncı yarışı 39’uncu İbrahim Çağlar İstanbul Rallisi’nde genel klasman ve 2 çeker kategorilerinde ilk sırayı aldı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6'ncı ayağı, 20-21 Ekim'de İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından İstanbul’da düzenlendi. Toplam 9 özel etabın koşulduğu ve 46 ekibin katıldığı zorlu yarışı, 28 ekip tamamlayabildi.

Sezon genelinde olduğu gibi bir kez daha büyük bir heyecana sahne olan ve son etaba kadar büyük çekişmenin yaşandığı toprak zemine sahip İbrahim Çağlar İstanbul Rallisi’nde, Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2, R1 ve ST araçlar ile yarıştılar ve özellikle son gün yağmurlu havanın yarattığı ekstra baskıya rağmen yarışı çok başarılı bir şekilde tamamladılar.

İstanbul Rallisi sonrası Türkiye Ralli Şampiyonası’nda takımlar ve iki çeker kategorilerinde Ford Motorsport Türkiye’nin liderliği devam ediyor.





- Ford Motorsport Türkiye ekipleri yarışta liderliklerini sürdürdü





Dünyada "yılın motoru" ödüllü EcoBoost motora sahip güçlü 4 çeker Fiesta R5 aracı ve tecrübeli co-pilotu Onur Vatansever’in desteğini de arkasına alan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, rekabetin en üst düzeyde olduğu genel klasman (4 çeker) kategorisinde son ana kadar soğukkanlılığını koruyarak podyumun en üst basamağına çıkmayı başardı ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 6'ncı şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.



4 çeker kategorisinde yine Fiesta R5 ile mücadele eden Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi ise yarışı 3’üncü sırada tamamladı ve 17-18 Kasım'da yapılacak olan sezonun son rallisi olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi öncesi, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda genel klasmanda 3’üncülüğü garantiledi.



2 çeker kategorisinde ise Fiesta R2T ile mücadele eden Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi, zorlu ralliyi kendi kategorilerinde ilk sırada tamamladı. İkili, genel klasmanda da 5’inci olarak rallide büyük başarı gösterdi.



İstanbul Rallisi'nde Ford Motorsport Türkiye çatısı altında start alan 14 Fiesta aracın tamamı finish’e gelmeyi başarırken, genel klasmanda ilk 3 içerisinde 2, ilk 10’da ise toplam 7 Fiesta yer aldı.





- Fiesta Rally Cup’ta 11 ekip kıyasıya mücadele etti







Ford Motorsport Türkiye çatısı altında uzun bir aradan sonra geçen yıl itibarıyla yeniden düzenlenmeye başlayan ve Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi ile birlikte yapılan, 2 çeker araçların yarıştığı Fiesta Rally Cup organizasyonu da yoğun bir çekişmeye sahne oldu.



11 Fiesta aracın kıyasıya mücadelesine tanık olan Fiesta Rally Cup’da Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi Fiesta R2T ile Fiesta Rally Cup’ı ilk sırada bitirirken, Bulgar ekip Georgi Geradzhiev-Georgi Gadzhev Fiesta R2 ile ikinci, Eytan Halfon-Kerim Tar ikilisi ise Fiesta R2 ile üçüncü sırayı aldı.



Ayrıca, mahalli kategori olan Ali Sipahi Kupası’nda ise Fiesta R1 ile birinciliği Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes ikilisi aldı.





- "Takım olarak çok başarılı bir yarış çıkardık"





Ford Motorsport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, yaptığı değerlendirmede, "Toplam 14 ekiple katıldığımız zorlu İstanbul Rallisi’nde tüm ekiplerimizin finish görmesi, genel klasmanda podyumda iki aracımızın yer alması, 2 çeker kategorisinde Ümit Can’ın başarısı yanında ilk 10 içerisinde 7 ekibimizin yer alması bizi çok mutlu etti. Şimdi sırada sezonun son yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi var. Hedefimiz, son yarışı da kazanarak genel klasman pilotlar, takımlar ve 2 çeker kategorilerinde şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.