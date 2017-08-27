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Ramallah'ta 'Yaşasın Kudüs' fuarı

- Filistin'in geçici başkenti Ramallah'ın Bir Zeyt beldesindeki Filistin Müzesi'nde 'Yaşasın Kudüs' fuarı açıldı

Ramallah'ta 'Yaşasın Kudüs' fuarı

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Bir Zeyt beldesinde, Kudüs'ün İslami-Arap kimliğinin uluslararası arenada tanıtılması amacıyla 'Yaşasın Kudüs' fuarı açıldı.

Filistin'in geçici başkenti Ramallah'ın Bir Zeyt beldesindeki Filistin Müzesi'ndeki fuara, 48 yerli ve yabancı sanatçı katıldı.

Aralık ayına kadar devam edeceği öğrenilen fuarda, Filistin ile ilgili görsel ve işitsel sanat eserlerinin sergilenmesinin yanı sıra İsrail işgali altındaki Kudüs'ün tanıtımına yönelik panel ve konferanslar düzenlenecek.

Fuar küratörü Rim Fidda AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsviçre, Arjantin, Hollanda, Kolombiya, Hindistan, Tayvan, Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden sanatçıların katıldığı fuarın hedefinin, İsrail tarafından yok edilmeye çalışılan Kudüs’ün Arap-İslam kültürel kimliğinin dünyaya tanıtılması olduğunu söyledi.

Fidda, 'Yaşasın Kudüs' fuarının, Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin İsrail'e karşı verdikleri mücadele ve azmin bir parçası, Yahudileştirilmeye çalışılan kutsal şehrin korunması yönündeki direnişlerinin bir uzantısı olduğunu ifade etti.

Filistinlilere ve Filistin'e gelme imkanı olanlara fuarı ziyaret etme çağrısında bulunan Fidda, "Fuarın fikri, şehirde hayatı canlandırmak için Kudüs'e bağlı küresel bir kültürel hareket yaratmaya çalışmaktır." dedi.


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FilistinIsrailİsrail Işgali Altındaki KudüsIşgal Altındaki Batı Şeria
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