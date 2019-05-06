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Ramazan ayı doğru beslenmeyle enerjik ve sağlıklı geçirilebilir

Ramazan ayı, son birkaç yıldır olduğu gibi bu yıl da günlerin uzun olduğu döneme denk geliyor. Bu dönemde en çok endişelenen konulardan biri ise kilo alma kaygısı. Sağlıklı bir diyet menüsüyle ramazanı formda kalarak geçirmenin mümkün olduğunu söyleyen Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, ramazana özel diyet menüsünün nasıl olması gerektiğine dair ipuçları veriyor.

Ramazan ayı doğru beslenmeyle enerjik ve sağlıklı geçirilebilir
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Uzun günlere denk gelen Ramazan ayında sahur ile iftar arasındaki sürenin uzun olmasına bağlı olarak hissedilen açlık duygusu bireylerin yediklerinin dozunu kontrol edemeyip büyük porsiyonlar tüketebilmesine yol açıyor. Ayrıca uzun süren bu açlık periyodunda kan şekeri düştüğü için kişilerde tatlı isteği de artıyor. Dolayısıyla bu dönem genellikle kişilerde kilo artışı ile sonuçlanabiliyor. Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, bu dönemin doğru beslenme davranışları ile avantaja çevrilebileceğini söylüyor.
Son dönemlerin en trend beslenme şekillerinden biri Aralıklı Oruç Yöntemi
Son dönemlerin en trend beslenme şekillerinden biri olan İntermittent Fasting’i (Aralıklı Oruç Yöntemi) denemek isteyenler için Ramazan ayı uygun bir dönem olabilir. Bu yöntemde aynı oruç tutarken olduğu gibi planlı olarak öğünler atlanıyor ve uzun açlık periyotları oluşturuluyor. Bu yöntem, oluşturulan uzun açlık periyotlarında kanda şeker ve insülin seviyesinin düştüğünü buna bağlı olarak da vücudun yakıt olarak vücuttaki yağ depolarını kullandığını ve kilo verdiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla Ramazan ayını enerji düşmeden, kilo almadan, sağlıklı hatta kilo vererek geçirmek mümkün hale geliyor.
Ramazan ayı daha sağlıklı ve enerjik geçirilebilir
Ramazan ayının daha sağlıklı ve enerjik geçirilmesi için Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan bazı öneriler sunuyor. Ancak önemli bir konunun altını çiziyor; ‘’Unutulmamalıdır ki diyet listesi her zaman kişiye özeldir. Bu nedenle herhangi bir sağlık sorunu olan bireyler doktor ve diyetisyenine danışmadan listeyi uygulamamalı. Miktarlar kişilerin yaşına, cinsiyetine, kilosu ve boyu gibi parametrelere göre değişiklik gösterebilir.’’
Ramazan Ayı İçin Örnek Liste
Sahur:
  • 1 adet haşlanmış yumurta ya da yağsız omlet
  • 2 dilim peynir
  • 2 tam ceviz
  • 1 porsiyon meyve (taze ya da kuru meyve olabilir)
  • Bol yağsız yeşillik
  • 2 ince dilim tam buğday ekmeği
  • Şekersiz çay
İftar:
  • 1 büyük bardak su ve 1 adet hurma
  • 1 kepçe unsuz/kremasız çorba
  • 10-15 dakika sonra 1 porsiyon ana yemek (sebze yemekleri/etli sebze yemekleri/kurubaklagil yemekleri/et, balık, tavuk yemekleri)
  • 3-4 yemek kaşığı yoğurt ya da 1 su bardağı ayran ya da 1 kase cacık
  • Salata (1 tatlı kaşığı zeytin yağı ile)
  • 1 ince dilim tam buğday ekmeği ya da küçük bir parça pide
  • Yemekten sonra 1 fincan yeşil çay
İftardan 2 saat sonra:
  • 1 porsiyon meyve ve 1 su bardağı tarçınlı sıcak süt
Ana Yemek İçin Porsiyon Miktarları
-Sebze yemekleri/etli sebze yemekleri/kurubaklagil yemekleri:4-5 yemek kaşığı
-Et yemekleri:120-150 gr (4 köfte kadar)
Tavuk/balık yemekleri:150-200 gr
 
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