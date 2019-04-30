Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa ekonomi mersin moda food istanbul
2018 yılının ihracat lideri oldu
İhracat lideri 'Çimsa'
Memurların maaş zammında 'seçim etkisi'
Zamda 'seçim etkisi'
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: - "İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara ve İzmir'de 300 gramlık pide 2,5 liradan satılacak"

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin, "İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara ve İzmir'de 300 gramlık pide 2,5 liradan satılacak." dedi.

Balcı, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ramazan pidesi fiyatlarına artan maliyetlerin yansıdığını anlatan Balcı, "Ramazan ayı geldiğinde fiyat artışının fırsatçılık olarak algılanması doğru değil." ifadesini kullandı.

Geçen yıl kilogram fiyatı 7,3 lira olan ramazan pidesi fiyatının illere göre yüzde 12-16 artışla bu sene için azami 8,5 lirayı geçmemek üzere belirlendiğini aktaran Balcı, "İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara ve İzmir'de 300 gramlık pide 2,5 liradan satılacak." dedi.

Kocaeli ve Bursa'da da 300 gramlık pidenin 2,5 liradan satılacağını söyleyen Balcı, "Yumurtalı bol susamlı pidemizin kilogramı ülke genelinde 10 liranın üzerinde olmayacak." diye konuştu.

Fiyatları belirlerken özveri gösterdiklerinin altını çizen Balcı, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı çalışmalar olmasa bugüne kadar ham maddemiz un ve diğer girdilerdeki artışlarla bu fiyatları açıklamak mümkün olmazdı. Bu oranlar daha farklı olurdu. Ekmeğe bakacak olursak 3 yılda ekmek fiyatlarında yüzde 25'lik bir artış söz konusu. Enflasyonu baz aldığınızda çok makul. Ocak 2016''da ekmeğin kilogram fiyatı 5 lirayken, bugün kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş. Aradaki fiyat artışı yüzde 25 ile sınırlı kalmış oluyor. Eğer bakanlıkların çalışmaları olmasaydı bu oranı tutturmak mümkün olmazdı."

Ankara'da ekmek fiyatlarındaki artışa da değinen Balcı, "Diğer illerde 4-5 aydan beri uygulanan artış, Ankara'da geçen haftadan beri uygulanmaya başlandı. Gündemimizde ülke genelinde İstanbul'da dahil olmak üzere ekmekte fiyat artışı söz konusu olmayacaktır. Ekmeğin kilogram fiyatının 6 lira 25 kuruşun üzerinde olması söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Halil İbrahim BalcıPİDERamazanTürkiye Fırıncılar Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5