Ramazan sofralarında

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de kadınların yaptığı geleneksel lezzet erişte, tok tutması nedeniyle sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Anadolu'da kadınların kendi yoğurdukları hamuru kurutup kesmeleriyle üretilen erişte, ramazan ayında daha fazla ilgi görüyor. Tok tutma özelliği nedeniyle özellikle sahurda tercih edilen erişte, kadınların çalıştığı işletmelerde yoğun mesai sonucu üretiliyor.

Özellikle sahurda yenilen sade eriştenin yanı sıra boncuklu adı verilen çeşit ve sebzeli çeşitleri de bulunan erişte için günler öncesinden sipariş veriliyor. Yurt içi taleplerinin yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçilerin siparişlerine de yetişmeye çalışan üreticiler, bugünlerde yoğun mesai harcıyor.

Kimi vatandaşlar hazır yapılmış erişte satın alırken, kimileri de malzemelerini kendileri hazırlayıp erişte yaptırıyor.

Dört arkadaşıyla kurduğu işletmede erişte üreten 55 yaşındaki Hacer Yılmaz, genelde yufka ve gözleme işiyle uğraştıklarını, ramazan ayında baklava, erişte ve kadayıfa yöneldiklerini belirtti.

- "Ramazanda erişteye rağbet çok"

Ramazan ayında en çok erişte siparişi aldıklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Yufka, gözleme, su böreği, baklava, erişte, kadayıf yapıyoruz. Ramazanda erişteye rağbet daha çok. Kadayıf, yufka ve baklavaya da ilgi var ama erişteyi insanlar daha çok istiyor. Tok tutsun diye erişte sahurda daha fazla yeniyor. Taleplere yetişemiyoruz. Yurt dışından da talep oluyor. Az önce 5 kilo Almanya'ya verdik. Yurt dışından da çok istiyorlar. Yaz aylarında Almanya, Hollanda, Fransa'daki hemşehrilerimizden siparişler alıyoruz. İzne gelenler yaptırıp götürüyor. Ramazan yaz ayında olduğu ve gurbetçiler de bu aylarda geldiği için onlar da çok fazla miktarda hamur işi ve erişte alıyorlar."

- "Malzemesini getirenlere de hazırlıyoruz"

Eriştenin yapılışını da anlatan Yılmaz, "Hamurunu yoğurup yumurtasını kırıyoruz. 10 kilo una 1 koli yumurta kırıyoruz. 750 gram tuz katıyoruz. Ekmeğini açıp pişiriyoruz. Kesip, kurutup müşteriye veriyoruz. Malzemesini kendi getirenler de oluyor, bizim yaptıklarımızı alanlar da. Gece gündüz çalışıyoruz ama müşterilere erişte yetiştiremiyoruz. Malzemesini getirenlere 2 günde erişteyi teslim ediyoruz." diye konuştu.

Eşi ile gözleme ve yufka imalathanesi işleten İbrahim Dağdelen de normal, boncuk ve sebzeli olmak üzere üç çeşit erişte yaptıklarını söyledi.

Malzemesini getirenlerin siparişlerini de aldıklarını aktaran Dağdelen, ramazan ayında çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını, bu nedenle fazladan 3 kişi çalıştırdıklarını dile getirdi.

Ramazan ayına bir iki hafta kala erişte siparişi almaya başladıklarını, halen durmadan erişte kestiklerini kaydetti.

Dağdelen, "Ramazanda siparişler çok güzel. Fazla yemeyen çocuklar için özellikle sebzeli erişteyi tercih ediyor vatandaşlar. Normal erişteyi istemeyenler bile sebzeli erişteye bayılıyorlar. Ramazan ayından dolayı erişte ve mantı siparişlerine yetişemiyoruz. Vatandaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.