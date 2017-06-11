Rampage filminin çekimleri nefes kesti

CHICAGO (AA) - Bilgisayar oyunundan beyaz perdeye uyarlanan Rampage filminin çekimleri ABD’nin Chicago kentinde devam ediyor.

Başrollerinde Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman, Joe Manganiello, Jake Lacy, Marley Shelton ve Jeffrey Dean Morgan gibi isimlerin yer aldığı filmin helikopterle gerçekleşen çekimleri için şehir merkezindeki birçok cadde ve sokak iki gün süreyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Aralarında ünlü Michigan Caddesi’nin de yer aldığı çok sayıdaki cadde ve sokağın araç ve yaya trafiğe kapatılması kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Çekim alanlarında güvenliği sağlamak için yüzlerce polis ve set personeli görev yaptı. Cadde ve sokakların üzerinde alçak uçuş yapan çekim helikopterinin binaların aralarında yaptığı manevralar ilgi çekti.

Çekimlerle ilgili duyurunun günler öncesinden yapılmasına rağmen trafiğe kapanacak yollardan haberi olmayan çok sayıda turist ve Chicagolu da karşılaştıkları sürprize tepki gösterdi.

Bilim kurgu ve macera tarzındaki Rampage filminin gelecek yıl Nisan ayında vizyona girmesi bekleniyor.



