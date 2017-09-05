Rastgele kurşunla yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde down sendromlu genç nereden geldiği belli olmayan merminin karnını isabet sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özerli Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Kaan Özdemir (25),' şiddetli karın ağrısı şikayetiyle bir anda kendini yere attı.
Çağrılan ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan genç, karnında mermi olduğu belirlenince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan gencin karnındaki mermi çıkartıldı.
Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.