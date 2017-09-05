Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ante cacic TBMM ekonomi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi

Rastgele kurşunla yaralandı

- Hatay'da 25 yaşındaki down sendromlu gencin karnına isabet eden mermi ameliyatla çıkartıldı

Rastgele kurşunla yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde down sendromlu genç nereden geldiği belli olmayan merminin karnını isabet sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özerli Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Kaan Özdemir (25),' şiddetli karın ağrısı şikayetiyle bir anda kendini yere attı.

Çağrılan ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan genç, karnında mermi olduğu belirlenince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan gencin karnındaki mermi çıkartıldı.

Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Down Sendromlu GençDörtyolHatayYorgun Kurşun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5