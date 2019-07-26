Raylı sistemler, taşınma rotalarını belirliyor

Armut’un her 6 ayda bir düzenli olarak yayınladığı, iki markası Armut.com ve RahatTasin.com üzerinden aldığı taşınma taleplerine dair verileri içeren Türkiye Taşınma Dosyası’na göre Türkiye’deki taşınma talepleri Ocak - Haziran 2019 döneminde geçtiğimiz 6 aya göre %7 artış gösterdi.



Geçtiğimiz Mart ayında hizmete açılarak, şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlayan Gebze – Halkalı Marmaray Hattı üzerindeki Pendik, Kartal ve Tuzla semtleri, İstanbullulardan yoğun ilgi gördü.



Benzer şekilde Nisan ayında hizmete açılan Başkentray’la birlikte Ankara’nın metropol ilçelerinden Etimesgut ile kentsel dönüşüm projesinin devam ettiği Mamak’ta taşınma hareketliliğinin yükseldiği görülüyor.



İstanbullu şehirden sahile kaçıyor



İstanbul, bu dönemde de özellikle kıyı kesimlere göç vermeye devam ediyor. Şehrin temposundan uzaklaşmayı tercih eden İstanbullular, şehir içinde Şile ve Adalar’a taşındı. İstanbul’da en fazla göç veren ilçeler ise Eyüp, Sancaktepe ve Zeytinburnu oldu.



Özellikle büyük ilçeler Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli’den taşınanların ise en çok Bodrum’u tercih ettiği gözlemleniyor. İzmir, Ankara, Muğla, Antalya ve Balıkesir ise İstanbul’dan taşınanların en çok tercih ettiği ilk 5 şehir oldu. Geçtiğimiz döneme kıyasla İstanbul’dan taşınmaların net sayısı yüzde 36 arttı.



Ayın ilk günlerinde, hafta sonu taşınıyoruz



Taşınma alışkanlıklarının da gözlemlenebildiği Türkiye Taşınma Dosyası verilerine göre, taşınmalar genellikle Cumartesi günleri gerçekleşiyor. En uygun ücretler Ekim, Ocak ve Kasım aylarında gözlemlense de, taşınmak için en çok Haziran, Mayıs ve Nisan gibi hava şartlarının yumuşak olduğu dönemler tercih ediliyor. Genellikle kendi eşyalarını paketlemeyi ve sadece büyük ve beyaz eşya taşımasını seçen kullanıcıların oranı yaklaşık % 59 olsa da, paketleme hizmeti alanların oranı %24 olarak dikkat çekiyor.





Kıyılar göç almaya devam ediyor



Sahil şehirlerinden Antalya, geçtiğimiz döneme kıyasla Türkiye genelinden net göç eden kişi sayısını %110 artırdı ve en çok tercih edilen bölge oldu. Antalya’da en çok göç alan ilçeler İstanbulluların tercih ettiği Muratpaşa ve Ankaralıların ilgi gösterdiği Kepez oldu.



Antalya’yı %71 ile Muğla izlerken, bu yıl göç oranındaki %42 artışla Balıkesir, yeni gözde sahil lokasyonu. Balıkesir Edremit en çok göçü İstanbul Maltepe’den alırken, Ankara Çankayalıların tercih ettiği Ayvalık, yoğun ilgi gören ilçeler arasına girdi. Kıyı kesimlerde Aydın’ın Kuşadası ilçesi ise, Antalya, Muğla ve Balıkesir’in ardından en çok tercih edilen lokasyon oldu.



Taşıma ücretleri düşüşte



Taşınma oranlarındaki artışa rağmen, şehir içindeki taşıma ücretlerinde %5’lik bir düşüş yaşandığı görülüyor. En düşük fiyat teklifleri Ekim, Ocak ve Kasım aylarında veriliyor. Armut ve Rahat Taşın’ın verilerine göre İstanbul’da taşınma maliyetleri daha uygun; özellikle 1+1 ve 2+1 evlerin taşınma fiyatları, Ankara ve İzmir’e oranla düşük seviyelerde kalıyor.



Rahat Taşın, anında fiyat hesaplayan algoritması, online rezervasyon kolaylığı ve kredi kartıyla ödeme imkanıyla nakliye sektöründe daha önce görülmemiş, yeni nesil bir deneyim sunarken kurulduğu günden beri her ay ortalama yüzde 22 oranında büyümeye devam ediyor. Evden eve nakliye firması bulmanın oldukça zorlaştığı yaz aylarında haftanın 7 günü kesintisiz hizmet vermeye devam eden Rahat Taşın, ertesi güne rezervasyon olanağıyla yeni ev sahiplerine kolaylık sunuyor.