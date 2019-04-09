Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda dünya Trabzon mersin
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta
Seçim onlara yaradı
Seçim onlara yaradı
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı

RDIF ile Rönesans Holding eğitim ve araştırma hastaneleri kuracak

-Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak: -"Rönesans’ın Türkiye’de sağlık sektörü, medikal inşaat ve sağlık işletmelerinden elde ettiği tecrübeyi, bu projeyle birlikte Rusya’ya taşıyacağız."

RDIF ile Rönesans Holding eğitim ve araştırma hastaneleri kuracak
banner17

İSTANBUL (AA) - Rusya Federasyonu’nun varlık fonu Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Rönesans Holding, Rusya’nın farklı bölgelerinde, üniversite bünyelerinde kurulacak eğitim ve araştırma hastanelerini kapsayan ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere anlaştı.

Rönesans Holding açıklamasına göre, ilgili sözleşme bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında imzalandı.

Proje kapsamında, önde gelen Rus üniversitelerinin ve yabancı üniversitelerin tıp merkezlerine bağlanacak tek bir veri tabanı ve ortak bir teknoloji platformunun kullanılacağı, son teknolojiyle donatılmış eğitim ve şehir hastaneleri kurulacak. Bu yaklaşım, dünya standartlarında deneyim ile en gelişmiş uygulamaları, Rönesans Holding’in altyapı inşaatı, proje uygulama ve destek alanlarındaki uzmanlığı ile buluşturuyor.

RDIF-Rönesans Holding ortaklığı, yalnızca tıbbi ünitelerin kalite ve kurulum açısından üst seviyede olmalarını sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda tıbbi ekipmanların, sarf malzemelerinin, tıbbi cihazların ve ilaçların da gerektiği gibi yenilenmesini destekleyecek. Bu iş birliği, Rusya’da yeni tıbbi ekipmanların, sarf malzemelerinin, tıbbi cihazların ve temel ilaçların kullanılmasına da ön ayak olacak.

-"Bu proje ile akademik düzeydeki tıp eğitiminde kalite yükselecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RDIF Üst Yöneticisi (CEO) Kirill Dmitriev; "RDIF ve Rönesans Holding’in başarılı ortaklığı sayesinde Rus üniversitelerinde 15 eğitim ve araştırma hastanesi kurmayı planladığımız büyük ölçekli yeni bir projeyi başlatabiliyoruz. Bu proje ile akademik düzeydeki tıp eğitiminde kalite yükselecek, biyomedikal ve dijital teknoloji alanlarındaki üst düzey bilimsel başarılardan faydalanılacak ve 'Bilim' ve 'Sağlık' adlı ulusal projelerde belirlenmiş olan hedefler gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak da "RDIF ile Rönesans arasında gerçekleşen her türlü iş birliği, Rusya ve Türkiye için de stratejik önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın birçok önemli projesinde Rönesans’ın yer aldığını vurgulayan Ilıcak, bugüne kadar sadece Rusya’da yaklaşık 1,3 milyar dolar tutarında gayrimenkul yatırımına imza attıklarını belirtti.

RDIF ile 2017’den bu yana farklı kapsamlarda iş birlikleri açıkladıklarını hatırlatan Ilıcak, şunları kaydetti:

"Bugün, Rusya’nın farklı bölgelerinde inşa edilecek, 15 eğitim ve araştırma hastanesi için ilk adımları atıyoruz. Rönesans’ın Türkiye’de sağlık sektörü, medikal inşaat ve sağlık işletmelerinden elde ettiği tecrübeyi, bu projeyle birlikte Rusya’ya taşıyacağız. 28 farklı ülkede müteahhitlik deneyimine sahip bir şirket olarak, sağlık alanında ileri teknolojiyle birlikte şekillenen bilgi birikimimizle, bu projenin Rusya’nın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesine önemli katkı sunacağımıza inanıyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Rönesans Holding
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5