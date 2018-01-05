"Reçetesiz İlaca Hayır"

ANKARA (AA) - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, "Sağlık okur yazarlığı düşük ve ekonomik kaynakları kısıtlı olan toplumumuz reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesine hiçbir şekilde hazır değildir." dedi.

Çolak, ülke çapındaki 64 eczacı odası başkanın katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesine karşı olduklarını açıkladı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) reçetesiz ilaçlar kategorisini genişletilmesini öneren çalışmasını değerlendiren Çolak, 2 yılı aşkın sürdürüldüğü belirtilen söz konusu çalışmaların sağlık meslek örgütleri ile paylaşılmadığını belirtti. Çolak, "TİTCK’nin süreç içerisinde yaptığı çalışmalar ne Türk Eczacıları Birliği olarak bizimle ne eczacılık fakülteleriyle ne de Türk Tabipleri Birliği gibi sağlık meslek örgütleri ile paylaşılmıştır. Çalışmalar ayrıntılı olarak tartışılmış değildir. Süreç şeffaf yürütülmemiştir." dedi.

Çolak, sağlık sektörünün toplumun tamamını ilgilendirdiğini ifade ederek "Sağlık okur yazarlığı düşük ve ekonomik kaynakları kısıtlı olan toplumumuz, reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesine hiçbir şekilde hazır değildir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’deki sağlık okur yazarlığındaki düşüklük ve ilaç suistimali dikkate alındığında, reçeteli ve reçetesiz ilaçların aynı anda kullanılmasının ilaç kullanımına bağlı zehirlenme gibi olaylara neden olabileceğini dile getiren Çolak, “Hatta ölüm gibi riskleri bile beraberinde getireceği açıktır.” diye konuştu.

Çolak, ilacı bittikçe yeniden reçetesiz satılan bu ilaçları almaya devam eden hastalarda, altta yatan hastalık belirtilerinin maskelenebileceği, bu durumun ciddi hastalıkların tanısını geciktireceği, ilerlemiş hastalıkların tedavisinde de kamu zararı oluşturacağı uyarısında bulundu.

Araştırmaların TİTCK listesinde reçetesiz kategorisine geçirilen ağrı kesicilerin bilinçsiz kullanımı ile meydana gelen zehirlenmelerin Türkiye'de yüksek oranlarda olduğunu gösterdiğini vurgulayan Çolak, şöyle devam etti:

"Soğuk algınlığı ve kırıklık ateş olan çocuğa Aspirin’in ateş düşürücü olarak verilmesinin ciddi riskleri var. Eğer hastalık viral kökenliyse beyinde ciddi hasara neden olabiliyor, ‘reye sendromu’ denilen ölümcül olgularla karşılaşabiliyoruz. Kan sulandırıcı bir ilaç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı OMEGA ilacı ile birlikte kullanıldığında kan aşırı derecede sulanmış olduğundan herhangi bir kaza durumunda müdahale şansı olmayacaktır."

Türkiye’de geri ödeme listesinde bulunan bazı ilaçların fiyatlarında listeden çıkarıldıktan sonra önemli bir artış olduğunun gözlendiğine dikkati çeken Çolak, düzenlemenin vatandaşların cepten ödemelerini artıracağını savundu. Çolak, şunları kaydetti:

"Bağırsak düzenleyici bir ilaç geri ödemede 7 lira iken çıkarıldığında 26 lira, lokal anestezi bir merhem geri ödemede 20 lirayken çıkarıldığında 115 liraya, pişik önleyici krem geri ödemede 3,5 lirayken çıkarıldığında 16 lira, vitamin takviyesi bir ürün geri ödemede 6 lirayken çıkarıldığında 39 lira oluyor. Reçetesiz ilaç statüsüne sokulan ve SGK geri ödemesi kapsamında çıkarılan ilaçların halkın sağlık harcamalarına yansımasının arttığı açıkça görülmektedir."