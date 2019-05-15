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Red Bull Basement Festival, Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacak

- Boğaziçi Üniversitesi'nde ücretsiz ve herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek festivalde, çeşitli konuşmalar ve atölyelerin yanı sıra Onaranlar Kulübü de Cafe Reparo alanında onarıma ihtiyacı olan aletleri tamir edecek

Red Bull Basement Festival, Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacak
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İSTANBUL (AA) - Red Bull Basement Festival, Boğaziçi Üniversitesi’nde ücretsiz ve herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek.

Red Bull açıklamasına göre, daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışan girişim ve fikirler Red Bull Basement Festival’da bir araya geliyor. 18 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek olan Red Bull Basement Festival’da sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyelerle Albert Long Hall Sahnesi ile Boğaziçi Üniversitesi’nin bahçesinde olacak.

Dimitrios and The Music Medicine’ın müzikleriyle güne başlanacak olan festivalde, MUST kurucusu Mehmet Ünal’dan, Patronlar Okulu kurucusu Sibel Kaya’ya, Onaranlar Kulübü kurucu ortaklarından Doğukan Güngör ile Ufuk Emin Akengin’den Kadın Ustalar Kurucu Ortakları Sibel ve Seyhun Ayhan’a kadar sosyal inovasyon sahnesinden pek çok önemli isim konuşmacı olarak yer alacak.

- Cafe Reparo ile bozuk eşyalar tamir edilecek

Red Bull Basement Festival kapsamında ayrıca Onaranlar Kulübü, Cafe Reparo alanında tüketim çılgınlığını azaltmak amacıyla evdeki bozuk eşyaları onaracak. Cafe Reparo alanı 11.00-18.00 saatleri arasında katılımcıların kullanımına açık olacak.

Red Bull Basement Festival için kayıtlar Red Bull'un resmi internet sitesindeki ilgili bölümden yapılacak.

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Red Bull
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