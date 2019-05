İSTANBUL (AA) - "Daha iyi bir yarın" inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini bir araya getiren Red Bull Basement Festival, 18 Mayıs Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, daha iyi bir gelecek inşa etmeye inanan ve değişimin öncüsü olmak isteyen genç girişimci adayları, 18 Mayıs Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesinde Red Bull Basement Festival’de buluşacak.

Festival boyunca sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyelerle hem Albert Long Hall Sahnesi’nde hem de Boğaziçi Üniversitesi’nin bahçesinde olacak.

Dimitrios and The Music Medicine’in müzikleriyle güne başlanacak olan festivalde, MUST Kurucusu Mehmet Ünal’dan, Patronlar Okulu Kurucusu Sibel Kaya’ya, Onaranlar Kulübü kurucu ortaklarından Doğukan Güngör ile Ufuk Emin Akengin’den Kadın Ustalar kurucu ortakları Sibel ve Seyhun Ayhan’a kadar sosyal inovasyon sahnesinden pek çok önemli isim konuşmacı olarak yer alacak.

“İnovasyon Mu Dediniz?” kitabının yazarı Esranur Kaygun, MUSE Kurucusu Serdar Ekrem Şirin, S360 Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Okumuş gibi değişim öncüleri hikayelerini anlatmak için sahnede olacak.



Festival boyunca ayrıca Onaranlar Kulübü, Cafe Reparo ile standa getirilen bozuk eşyaları tamir ederken, ATÖLYE, Hackquarters ve Farkındalıkçı gibi ekipler de hem içeride hem dışarıda atölyeler düzenleyecekler.

Gün boyunca teknolojiden müziğe, çağdaş sanattan, yapay zekaya kadar projelerini daha iyi bir yarın için kurgulayan girişimlere yer veren Red Bull Basement Festival; girişimci adaylarına ufuk açıcı bir program sunacak. 18 Mayıs Cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek festival için kayıtlar "www.redbullbasement.com" adresi üzerinden yapılacak.