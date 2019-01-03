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Red Bull Escape Room'da Türkiye'yi Find&mind temsil edecek

- Sıra dışı zihin oyunları turnuvası Red Bull Escape Room'da 10 dakika 39 saniye ile şampiyon olan Find&mind takımı, Türkiye'yi Londra'daki dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı

Red Bull Escape Room'da Türkiye'yi Find&mind temsil edecek
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İSTANBUL (AA) - Bu yıl ikincisi düzenlenen Red Bull Escape Room Dünya Şampiyonası Türkiye elemelerinde şampiyon olan Find&mind takımı, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Red Bull tarafından yapılan açıklamaya göre, sıra dışı zihin oyunları turnuvası Red Bull Escape Room'da şampiyon belli oldu.

27 Ekim’de başlayan ve aklın sınırlarını zorlayan turnuva sırasıyla Konya, Kayseri, İzmir, Antalya, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve son olarak Bursa’da gerçekleştirildi. 30 Aralık’ta sonlanan turnuvanın şampiyonu 10 dakika 39 saniye ile Find&mind oldu.

Yaratıcılık, mantık, görsel düşünme, bellek ve stratejinin fark oluşturduğu turnuvada, dünyanın en başarılı kaçış odası takımı aranıyor.

Oyuncuların 20 dakika içinde bütün gizemleri ve çok oyunculu bilmeceleri çözmek için zihin becerileriyle iletişim yeteneklerini ortaya koymak zorunda olduğu Red Bull Escape Room'da, Find&mind takımı, Mart 2019'da 23 ülkenin katılımıyla Londra'da yapılacak Red Bull Escape Room Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme şansını yakaladı.

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Red BullRed Bull Escape Room
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