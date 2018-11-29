Red Bull Futur/io, geleceğe yön verecek fikirlere şans tanıyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa Üstel Teknolojiler ve Potansiyel Gelecekler Enstitüsü ile Red Bull’un ortak projesi Red Bull Futur/io, daha iyi bir yarın için geleceğe yön verecek fikirlere fırsat tanıyor.

Red Bull’dan yapılan açıklamaya göre, bilim-kurgu filmlerinde yer alan tasarımlar gelecek için ilham kaynağı oldu. Yaklaşık 20-30 yıl önce filmlerde görülen mikroçiple çalışan bilgisayarlar, depolama ve kayıt cihazları bugün hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Bu örnekten hareketle Avrupa Üstel Teknolojiler ve Potansiyel Gelecekler Enstitüsü ile Red Bull’un ortak projesi Red Bull Futur/io, geleceği etkileyecek fikirlere şans veriyor.

Katılımcılardan, 2030 yılını anlatan daha iyi bir gelecek hayalini maksimum bir dakikada İngilizce ya da İngilizce alt yazı ekleyerek aktaracakları bir video ya da kısa film çekmeleri bekleniyor.

Geleceğe dair hızlı ve büyük teknolojilere ilişkin hazırlanacak videolarda kullanılacak hayal gücü ise sınırlandırılmıyor. Başvurular 8 Şubat 2019'a kadar "https://www.redbullfutur.io/global-en/" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Dünya çapındaki katılımcılar arasından seçilen en iyi 20 video sahibi, Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenecek eğitim programı Red Bull Futur/io Akademi’ye gitmeye hak kazanacak.

21-24 Mart 2019'daki eğitimde, katılımcılara yeni araştırma teknikleri aracılığıyla fikirlerinin ana çatılarını belirleme, bu fikirlerini geliştirme ve yeteneklerini pekiştirme fırsatı verilecek. Finale kalan 20 video arasından belirlenecek en çarpıcı amatör video ise Red Bull Media House tarafından profesyonel bir şekilde filme alınacak.



